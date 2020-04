Salvano la vita del gattino nato con una rara condizione che lo fa sembrare un pipistrello I soccorritori salvano la vita a un gattino che era nato con una rara condizione che lo faceva sembrare un vero e proprio pipistrello

Lucy è una micina che per sua sfortuna è nata con una rara condizione che non le dà l’aspetto di un gatto come tutti gli altri. Questa povera micina, infatti, assomiglia di più a un pipistrello. Per fortuna è stata salvata da una persona di buon cuore che ha deciso di accoglierla nella sua vita, nonostante le difficoltà per mantenerla in salute.

Zilla Bergamini è una grande appassionata di animali. Viveva già in casa con due gattini, quando ha deciso di adottare Lucy. Non è stato facile.

Questo bellissimo gattino, infatti, era nato con una condizione di salute davvero molto difficile, l’idrocefalo, un problema neurologico che si caratterizza per un accumulo di liquidi nel cervello. Le sue condizioni di salute sono forse dovute a un processo di allevamento irresponsabile.

I cuccioli come Lucy non hanno molte speranze di vivere una vita dignitosa: possono soffrire molto, aver bisogno di interventi chirurgici molto costosi e di cui molti non vogliono o non possono farsi carico, possono avere altri disturbi difficili da trattare. Ma la donna decise di prendersi cura di questo gattino, informandosi e preparandosi sulla sua condizione, cercando i migliori veterinari e iniziando a risparmiare nel caso di spese per interventi.

Per prima cosa ha portato Lucy dal veterinario, che l’ha rassicurata che non era così grave. Avrebbe avuto bisiogno di cure mediche costanti, ma poteva condurre una vita felice. È più delicata di un gattino senza problemi, ma la sua patologia non deve essere una condanna a morte.

“L’idrocefalo ha fatto crescere il suo cranio in modo tale che le sue cornee si sono irritate. Fortunatamente, un veterinario meraviglioso ha risolto il problema e i suoi occhi non sono più in pericolo”, ha raccontato la donna, che adesso si prende cura di Lucy ogni giorno con amore e dedizione. Lucy nella sfortuna è stata fortunata a incontrare lei.