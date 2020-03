Il salvataggio della cagnolina Teresa, 10 anni, abbandonata malata (VIDEO) Teresa, 10 anni, è stata abbandonata malata ed è stata trovata dai volontari che l'hanno fatta operate; ecco come sta adesso e cosa ne sarà di lei

Vi vogliamo raccontare la storia della cagnolina Teresa e il suo salvataggio. Teresa, una cucciola di 10 anni, è stata abbandonata malata. I suoi proprietari, scoprendo la sua malattia, si sono sbarazzati di lei, lasciandola da sola, a cercare di sopravvivere in un ambiente a lei sconosciuto e ostile. Ecco come sta adesso e i video postati dai volontari.

Teresa è piccolissima, raggiunge a malapena 3 kg… è anche anziana, ha 10 anni… ed è malata… ma queste cose non hanno intenerito i suoi proprietari. Si sono sbarazzati di lei in uno dei momenti più difficili della sua vita. I volontari l’hanno trovata che vagava nell’hinterland cagliaritano.

Portata dal veterinario, si è scoperto il motivo dell’abbandono: la povera Teresa aveva delle masse tumorali enormi nel suo addome che le impedivano addirittura di muoversi. Senza perdere tempo, i veterinari l’hanno operata: un’operazione lunga, complicata e dura. Ma Teresa ha dimostrato di voler vivere. I suoi occhioni sono pieni di amore.

Aggiornamento su TeresaLa manetta mangia come un lupo… Sta meglio, ha ancora un po' di tosse ma è abbastanza reattiva ed è diventata pure spiritosa😂❤️ Gepostet von Villa Bau Canile Sanitario Comunale di Villacidro am Samstag, 29. Februar 2020

Dopo l’intervento Teresa è stata portata al canile comunale di Villacidro, dove si trova tutt’ora. Piano piano si sta riprendendo. Le volontarie dicono che ha un bel caratterino e che mostra di voler riprendersi la vita che finora le hanno negato.

Ecco cosa dicono i volontari del canile sanitario di Villacidro in un post recente sulla loro pagina Facebook:

“La ferita è perfetta e in via di completa cicatrizzazione, unica nota dolente è la tosse continua per la quale è sotto terapia. Alcuni giorni fa Teresa ha avuto un deficit respiratorio, in clinica è stata subito sottoposta ad RX e ecografia da cui si è potuto constatare che polmoni e cuore sono a posto. Attendiamo che le passi… Intanto mangia e sgambetta… è veramente un tesoro”.

Ovviamente, anche se adesso sta meglio. Teresa ha una lunga strada davanti a se e i volontari hanno bisogno di una mano.

Per lei servono aiuti economici, materiale (traverse, coperte, asciugamani etc) e cibo. Per info potete chiamare il numero 328 3661490.