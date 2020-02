Salvati cinque cani in fin di vita e completamente ricoperti di zecche "Non riesco nemmeno a descrivere le loro condizioni. Le zecche li stavano divorando e non potevamo lasciarli morire in quella prigione..."

La vicenda è accaduta sull’isola di Tenerife. Cinque cani in fin di vita, denutriti e completamente ricoperti di parassiti, sono stati salvati dalle forze dell’ordine. Quando gli agenti hanno visto la scena, il loro cuore si è frantumato in mille pezzi. Avevano talmente tante zecche, che erano visibili all’occhio umano ed erano visibilmente disidratati e malnutriti. Dovevano aiutarli ad ogni costo, così hanno deciso di chiamare il rifugio Albergue Comarcal di Valle Colino. Una volta trasportati alla struttura sanitaria, gli operatori hanno scoperto che tre dei cinque cani avevano il microchip e risultavano appartenere ad un uomo del posto, un cacciatore. Quest’ultimo probabilmente li aveva abbandonati a se stessi, poiché non erano più buoni al loro scopo. I cinque. cani adesso si trovano nelle mani dei volontari, che hanno dichiarato che ci vorranno diversi mesi di riabilitazione, per permettere agli animali di tornare in forza e di riprendersi del tutto. Dopodiché provvederanno personalmente a cercare una famiglia per ognuno di loro. Le forze dell’ordine adesso stanno indagando ed hanno presentato una denuncia contro ignoti. Adesso vogliono capire se il loro legittimo proprietario c’entri con l’abbandono o risulti estraneo ai fatti. Qualora fosse così, i cani potrebbero anche tornare da lui. Per il momento non si hanno ulteriori notizie riguardo la vicenda. Gli agenti stanno cercando di ricostruire il passato dei poveri animali, anche se sarà impossibile capire quanto dolore siamo stati costretti a subire. La cosa che conta di più è che adesso, i 5 cani sono in ottime mani e che ogni giorno vengono nutriti e sottoposti alle cure necessarie, che permetteranno loro di riprendersi in mano la propria vita e di vincere contro il male. Purtroppo gli animali non possono parlare, altrimenti avrebbero tanto da raccontare. Il mondo è pieno di cattiveria e questa cosa non potrà mai cambiare, ma è bello vedere che ci sono persone pronte a contrastarla e a cambiare il destito di povere vittime innocenti, condannate a morte certa.