Salvato il cane che da 6 mesi viveva in catene Il salvataggio del povero cane che per 6 lunghi mesi ha vissuto in catene

Questa è la storia di un povero cane di nome Lucky, che prima di essere salvato e diventare davvero un cucciolo fortunato ha vissuto per sei lunghissimi anni in catene, per colpa di persone prive di cuore che non si sono mai prese cura di lui.

In un edificio a Brooklyn, New York, viveva un povero cane, che doveva essere curato dal suo proprietario. Doveva prendersi cura di lui, dargli da mangiare, assicurarsi che stesse bene. Ma l’uomo non ha mai fatto niente di tutto ciò.

Per sei mesi non gli ha mai dato da mangiare, tanto che è dovuto intervenire il custode dell’edificio, che ha fatto di tutto per poter fare in modo che il povero animale non morisse di fame.

Per sei lunghissimi mesi il cane ha sofferto. Fino a quando il custode non si è deciso a chiamare AMA Animal Rescue informandoli della vita di quel povero animale che non solo non veniva nutrito regolarmente e in modo corretto, ma che in quel periodo di tempo era sempre vissuto in catene, incatenato al termosifone, senza potersi muovere, senza poter passeggiare, senza mai uscire di lì.

Quando i soccorritori sono arrivati, il povero Lucky era pelle e ossa. Ma non era arrabbiato, timido, anzi, era felice e aveva una grandissima fiducia negli esseri umani. I volontari salvandolo si sono commossi, per la forza e la voglia di vivere di quel cane che ne aveva già passate di tutti i colori.

I volontari diedero da mangiare al cane, che era ovviamente affamato. Sembrava fossero passati anni dal suo ultimo pasto. Non riusciva a muoversi, sia perché non aveva le forze sia perché aveva le unghie così lunghe che era impossibile fare anche solo un passo.

La squadra lo portò subito dal veterinario: è rimasto sotto stretto controllo per qualche settimana ed è stato curato. Ha recuperato davvero molto velocemente. Lucky ora vive con i suoi genitori e sua sorella (un cucciolo) a Brooklyn.