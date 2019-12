Sapphire il meticcio Sapphire era stato abbandonato fuori un cimitero

Sapphire, uno splendido meticcio si trovava davanti un cimitero, in una città americana, ed era in pessime condizioni. Fortunatamente una donna che passava da quelle parti si rese conto del cane ed si fermò immediatamente per prestargli soccorso. Quello che vide fu’ incredibile in quanto Sapphire aveva le zampe anteriori rotte e purtroppo non riusciva a camminare.

Ovviamente non riuscendo a camminare non poteva procurarsi del cibo, rimaneva lì immobile. La ragazza ha subito chiamato un’associazione di volontariato di cui era anche una fervida sostenitrice. L’associazione era “Hope for paws” un’associazione che si occupava del salvataggio di animali in difficoltà.

Appena arrivati i ragazzi dell’associazione portarono immediatamente Sepphire dal veterinario il quale fece subito una lastra e vide che le zampette erano state spezzate da qualche squilibrato. Non aveva il chip e probabilmente erano giorni che non mangiava e non beveva.

A quel punto Sepphire, una volta che è stata pulita e gli è stato dato del cibo, aveva bisogno di un’operazione. Il veterinario però disse ai ragazzi che l’operazione sarebbe costata molto, quel denaro ovviamente loro non lo avevano. A quel punto lanciarono sul loro sito una raccolta fondi e incredibilmente dopo poco tempo i soldi arrivarono.

Li diedero subito al veterinario che operò subito Sepphire. Fortunatamente l’operazione andò bene e Sepphire pian piano tornò a camminare di nuovo, finalmente riusciva a fare tutto come un cane normale.

Un lieto fine per questo povero cane la cui sventura sembrava non avere fine. Grazie al cielo ci sono queste meravigliose persone che aiutano gli animali in difficoltà e che sono dotati di amore e altruismo cosa che tutti noi dovremmo avere.