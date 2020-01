Sara la pitbull Sara si nascondeva sotto una macchina, era in difficoltà nessuno la aiutava era sola ed indifesa

Questa è la storia di Sara una meravigliosa pitbull abbandonata dai precedenti padroni e lasciata in strada in pessime condizioni. Era da giorni che Sara si nascondeva sotto una macchina e passava di in macchina in macchina per nascondersi. Alcune persone che erano lì si resero conto della povera Sara e decisero di aiutarla.

Chiamarono l’associazione “Hope for paws” molto attiva nella zona e seguita da moltissime persone. I volontari arrivarono subito, notarono il cane il cui sguardo sembrava rappresentasse una richiesta di aiuto, gli occhi sembravano essere pieni di lacrime, la povera Sara era triste e sola e aveva necessariamente bisogno di aiuto.

A quel punto i volontari la presero e mentre la abbracciarono sentirono qualcosa che aveva sotto la pancia, guardarono meglio e scoprirono che la povera cagnolina aveva un tumore molto grande alla mammella e doveva subito essere vista da un veterinario.

La caricarono in macchina e la portarono subito in clinica. Ad attenderli c’era un veterinario, molto amico dell’associazione che appena si è reso conto della situazione, dopo aver fatto un chech un generale alla pitbull ha subito deciso di sottoporla ad operazione chirurgica in quanto il tumore poteva espandersi e danneggiare anche altri organi.

L’operazione fortunatamente andò bene, fortunatamente il tumore era solamente circoscritto alla mammella e non aveva attaccato anche altri organi. A quel punto la volontaria che aveva salvato Sara decise di adottarla, se ne era innamorata e non poteva più stare senza di lei. Oggi tutte e due formano una meravigliosa famiglia e passano intere giornate a giocare.

Grazie al cielo tutto finisce bene per Sara che nonostante tutto alla fine ha trovato la sua strada per la felicità.