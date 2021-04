Scatola abbandonata davanti al veterinario con la scritta: “hanno bisogno di una casa (scusate)”

Una scatola abbandonata davanti al veterinario cosa potrebbe mai contenere? E soprattutto: chi l’ha lasciata e perché? Siamo soliti leggere di animali abbandonati nel peggiore dei modi e soffermandoci sulle prime foto di questa storia che ci arriva da lontano viene da pensare subito a un caso di abbandono. Ma in realtà le cose non stanno proprio così.

Fonte Pixabay

Il personale veterinario dell’Ospedale per animali di Onion River, nel Vermont, è arrivato come al solito al mattino presto per iniziare il proprio turno di lavoro. Arrivati di fronte alla porta, però, i dipendenti hanno trovato qualcosa di inaspettato ad attenderli.

Proprio di fronte all’ingresso dell’Animal Hospital, infatti, c’era una scatola di cartone. Era tutta sigillata, ma c’erano dei fori, come se qualcuno li avessi praticati per far respirare il contenuto della scatola. Sopra c’era un bigliettino. Inevitabile pensare all’abbandono di qualche cucciolo.

Anche perché sul bigliettino c’era scritta una frase enigmatica:

Questi coniglietti hanno bisogno di una casa (scusate).

Tutti avrebbero pensato a dei poveri conigli abbandonati dentro a quella scatola, lasciati lì da qualcuno che non poteva prendersi cura di loro e ha pensato di affidarli al personale sanitario che si sarebbe sicuramente occupato di loro. Ma per i veterinari c’era ancora un’altra sorpresa.

Non c’erano animali dentro la scatola abbandonata davanti al veterinario

Quando il personale della clinica ha aperto la scatola, effettivamente il contenitore era pieno di coniglietti. Ma erano coniglietti di cioccolato: evidentemente qualcuno aveva pensato a un dono per i veterinari, in tono un po’ ironico.

Purtroppo per quei dolcissiimi congilietti di cioccolato non c’è stato niente da fare. Nel pomeriggio erano già stati mangiati quasi tutti.

Sono stati fantastici. Tira fuori il tuo bambino interiore. Ho pensato che fosse adorabile.

Chissà se l’autore di questo singolare regalo si farà mai vivo. Sicuramente è un piacere trovare scatole del genere prima di andare al lavoro, non trovi?