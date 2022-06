Scimmia selvatica dal dottore con il cucciolo per farlo curare

Le mamme sono sempre le mamme, anche se sono del regno animale e non sono umane. Come questa scimmia selvatica che va dal dottore con il suo cucciolo per farlo curare. La scimmia spera che il medico possa dare una mano al suo piccolino per poterlo far guarire, perché da qualche giorno pare che non stia bene.

Fonte foto da video di JBreakingBajpai su Twitter

Il dottor SM Ahmed in India è rimasto senza parole quando si è trovato di fronte una scimmia selvatica insieme al suo cucciolo. Sono arrivati nella clinica dove lui lavoro perché avevano bisogno di aiuto, come ha raccontato lui stesso in un’intervista a India Times.

La scimmia si è presentata fuori dalla sua clinica con il cucciolo ed entrambi erano feriti. La mamma aveva un’evidente ferita alla testa, mentre il suo cucciolo aveva riportato una ferita alla gamba. Come se niente fosse il dottore ha fatto entrare i due singolari pazienti che si sono seduti per farsi curare da lui.

Il dott. Ahmed ha somministrato un’iniezione di tetano e ha anche sparso un unguento sulle ferite di entrambe le scimmie.

Così il sito di informazione indiano ha raccontato la singolare visita del dottor Ahmed nella sua clinica. Dove subito sono arrivate molte persone curiose di ammirare quei due pazienti particolari che non si erano ancora mai visti nel suo studio medico. Ma avevano bisogno di aiuto e lui li ha aiutati.

Fonte foto da video di JBreakingBajpai su Twitter

Scimmia selvatica dal dottore con il cucciolo: il medico cura le loro ferite

Il medico ha curato mamma scimmia e il suo cucciolo, lasciandoli riposare su un lettino della clinica per riprendere le forze. Quando stavano meglio i due si sono allontanati, tornando nella natura selvatica curati dalle sapienti mani del dottor Ahmed. Che ha dimostrato grande empatia e un grande cuore.