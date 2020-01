Scimpanzé scappa con il cucciolo che sta per morire (VIDEO) Uno scimpanzé, scoprendo che il cucciolo sta per morire, ha deciso di scappare con il piccolo

Un cucciolo sta per morire. Cosa fare? C’è un video che sta facendo un giro per il web e che sta commuovendo tutti quanti per quanto fa piangere la scelta di questo animale. Uno scimpanzé, quando si è accorto che il cucciolo stava per morire, lo ha preso per scappare insieme a lui.

Jenny Desmond stava guidando verso un villaggio in Liberia. Era in mezzo al niente. E a un certo punto mentre stava viaggiando si è accorto che sul ciglio della strada c’era un cucciolo, che non stava assolutamente bene. Anzi, si è subito accorto che quel cucciolo stava morendo. Non gli rimaneva poi moltissimo da vivere.

Il povero cucciolo stava davvero molto male. Jenny non sapeva se ce l’avrebbe mai fatta a sopravvivere, anche perché le sue ferite erano così gravi da far credere che forse non avrebbe avuto molte chance per sopravvivere. Oltre alle ferite, il cucciolo aveva anche la febbre, i vermi e persino un’infezione all’occhio. Jenny doveva prendere una decisione. E doveva farlo nel modo più veloce possibile.

Alla fine Jenny ha deciso di prendere quel cucciolo dalla strada e di portarlo nella riserva per scimpanzé che lei, insieme al marito, avevano fondato e continuavano a gestire. La scelta si è rivelata essere la migliore per il povero cucciolo.

Safu, così è stato chiamato, è riuscito a sopravvivere. Tutto merito di uno scimpanzé, che non appena lo ha visto e ha capito che il cucciolo era in fin di vita lo ha preso con se, portandoselo via e prendendolo sotto la sua ala protettiva. Così il cucciolo non solo si è ripreso dalle ferite e dalla febbre in men che non si dica, ma è anche cresciuto forte e sano.

E oggi i due sono assolutamente inseparabili: sono grandissimi amici e lo saranno fino al loro ultimo respiro.