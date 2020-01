Scotty Scotty un magnifico segugio non era adatto alla caccia e dopo che è rimasto invalido è stato abbandonato dal suo proprietario

Scotty, un bellissimo cane, era stato abbandonato dal suo padrone, cioè un cacciatore, perché purtroppo durante una battuta di caccia il povero Scotty aveva avuto un incidente ed aveva perso l’uso delle zampe posteriori. Il padrone non è stato per nulla dolce con il povero Scotty ed una volta che sono andati in clinica il veterinario ha detto al padrone che sarebbe servita un’operazione molto costosa per farlo tornare a camminare normalmente ma, il padrone non ci ha pensato due volte ed invece di farlo operare lo ha abbandonato ad una associazione di volontariato lì nei paraggi.

I volontari, ovviamente, non sono stati indifferenti alle condizioni di Scotty ed immediatamente lo hanno riportato dal veterinario per cercarlo di farlo operare ugualmente.

C’erano poche possibilità che Scotty tornasse a camminare ma incredibilmente l’operazione andò bene e dopo un po’ di degenza in clinica Scotty pian piano si iniziò ad alzare e camminare normalmente. I volontari stavano assistendo ad un vero e proprio miracolo, incredibilmente Scotty era tornato il cane di sempre, cioè il pelosetto giocherellone che è sempre stato. Ed è qui che torna in campo il cacciatore..

Pubblicarono tutta la storia del cane e l’uomo, pensando di ottenere forse i soldi raccolti per Scotty, si fece avanti per riprenderlo. Ormai c’era una denucnia in corso e per Scotty c’era già una famiglia amorevole che lo stava aspettando.

Fortunatamente per lui il padrone lo ha lasciato ai volontari, in quanto non era affatto portato per la caccia, come nessun animale è portato. L’incredibile gesto di coraggio dei volontari, che hanno dato una vita migliore a Scotty, sono cose che purtroppo al giorno d’oggi sono sempre più rare e si sentono sempre meno.

Fortunatamente ci sono questi angeli che salvano ogni giorno le vite di questi teneri animali e non li lasciano mai soli. Spero che un giorno la caccia venga abolita in quanto crea solo danni e provoca dolore e dispiaceri. Fortunatamente sta diminuendo sempre di più e gli animali rispetto a prima sono molto più tutelati.