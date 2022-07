Scrofa incinta salta fuori dal camion e salva la vita dei suoi cuccioli

La mamma è sempre la mamma, anche quando si tratta non di una mamma umana, ma di un animale. Ha lasciato tutti senza parole l’atto della scrofa incinta che salta fuori dal camion per poter salvare la vita dei suoi cuccioli. Loro erano in difficoltà e in pericolo ed è compito di ogni mamma tenere i figli lontani dalla sofferenza.

Rita, questo il nome dell’animale, si trovava a bordo di un camion in movimento in un’autostrada della California, negli Stati Uniti d’America. Stava andando verso il macello, verso una morte certa per il consumo di carne di maiale, quando è accaduto qualcosa di straordinario.

Improvvisamente, poco prima di finire al macello, la scrofa incinta è stata salvata da persone di buon cuore che hanno deciso di darle una mano e di cambiare per sempre la sua vita. L’hanno portata in un canile e qui ha dato alla luce ben 14 piccoli maialini, tutti rosa e adorabili.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, la scrofa, ancora incinta dei suoi 14 cuccioli, avrebbe tentato di tutto per salvare loro e se stessa, forzando il cancello di metallo del camion e lanciandosi dal veicolo in corsa. L’animale è poi atterrato su un prato lungo la strada.

A salvarla gli agenti del controllo degli animali che l’hanno prima soccorsa, viste anche le sue delicate condizioni, e l’hanno portata in un canile, dove volontari e medici veterinari l’hanno curata, nutrita e hanno atteso che partorisse i suoi 14 cuccioli.

Fonte foto da Pixabay

Scrofa incinta salta fuori dal camion per salvare i cuccioli che ha in grembo

Rita e i suoi cuccioli stanno bene e adesso si trovano in un santuario degli animali, l’Animal Place di Grass Valley, in California.

Fonte foto da Pixabay

Qui i volontari ospitano e si prendono cura di animali salvati dalla strada, che possono così tornare a vivere una vita dignitosa.