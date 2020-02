Sdraiato sul ciglio della strada aspettava la fine Un povero cane seduto sul ciglio della strada aveva perso la voglia di vivere e ormai aspettava solo più di morire

Il cane, sdraiato sul ciglio della strada, abbandonato al suo destino ineluttabile, non aveva nemmeno più la forza di reagire. Non aveva più voglia di vivere. Aspettava solo più di morire, solo come solo aveva sempre vissuto. Fino a quando non è arrivato un angelo custode.

Questo povero cucciolo non poteva più muoversi. Era rimasto incastrato tra i rami. Il suo corpo, che forse un tempo avrebbe lottato per liberarsi, era pieno di ferite gravi. Non riusciva più a immaginare un futuro. E per questo si era lasciaato andare. Aspettava di morire, attendeva che la fine arrivasse da un momento all’altro, fino a quando non ha incontrato un eroe.

Alex, uno dei volontari di Feed Friends Foundation, arrivò a salvarlo appena in tempo, grazie a una segnalazione. Quando lo staff è arrivato sul luogo, non poteva credere ai suoi occhi: il cucciolo versava in condizioni terribili. Era ferito, i vermi ricoprivano le sue ferite. Era emaciato e malnutrito.

“Non sappiamo per quanto tempo deve essere stato intrappolato lì, ma dallo sguardo disperato nei suoi occhi e dalle condizioni terribili in cui era ridotto, sapevamo che doveva essere stato un po’ di tempo. Ovviamente non lo avremmo lasciato lì ancora un secondo di più”, racconta Alex.

Il team, infatti, lo ha liberato e portato subito dal veterinario. E i volontari decisero di chiamarlo Alex Jr., in onore del suo soccorritore. Da allora il cane ha cominciato un lento ma inesorabile processo di recupero.

Alex era stanco, affamato e assetato. Era disidrato e le ferite versavano in condizioni disastrose. Con le cure dei medici e l’amore di chi decise di prendersi cura di lui, cominciò presto a riprendersi.

Adesso aveva solo bisogno di una casa calda e di una famiglia amorevole.

E per fortuna il suo angelo custode ha deciso di continuare a prendersi cura di lui!