Sedici cuccioli abbandonati per strada in Spagna I volontari hanno ritrovato dentro una scatola lasciata abbandonata in strada in Spagna 16 poveri cuccioli abbandonati

Questa triste storia ci arriva dal canile SOS Dogs Los Barrios, della città spagnola di Cadice: i volontari poco tempo fa si sono imbattuti in quella che poteva essere un’amara sorpresa se non fossero intervenuti in tempo. Per strada in una cassetta sono stati trovati 16 cuccioli abbandonati. Chi può commettere un atto così crudele?

Domenica 16 febbraio sono stati abbandonati 16 cuccioli a Cadice. Le persone che le hanno trovate non sapevano cosa fare, quindi hanno chiesto aiuto ai volontari del canile SOS Dogs Los Barrios. I cagnolini sono stati trovati nella zona di Varadero ad Algeciras. Li hanno visti in una scatola gialla e li hanno subito portati dai soccorritori, così da poterli curare e salvare.

Il canile ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le prime immagini, in un post in cui hanno sfogato tutta la loro rabbia per quello che era successo: “Qualcuno senza scrupoli e con un cuore nero non sapeva come sbarazzarsi di questi cuccioli. Conseguenza dell’irresponsabilità di non castrare”. Già, chi può avere un cuore così nero e avido da poter abbandonare in strada 16 cuccioli che a quell’età avrebbero solo bisogno di calore, dell’amore materno, di coccole e di tutto il necessario per cominciare bene la loro avventura su questa terra?

L’associazione sta cercando ora di portare fuori i cuccioli dal canile, perché non è il posto migliore dove crescere. Hanno già ricevuto nove richieste di adozione e un’adozione confermata, quindi la speranza è di poter trovare presto una casa a tutti loro, perché si meritano una seconda possibilità. E si meritano tutto l’amore del mondo.

Richiedono principalmente adozioni vicino al loro centro. I cuccioli avranno circa 8 settimane di vita e hanno bisogno di cure molto particolari.

Quando cresceranno saranno di piccole dimensioni, quindi ideali per ogni famiglia. Chi si vuole prendere cura di questi adorabili cuccioli?