Segni di salute amici a quattro zampe Segnali allarmarti. Quando il tuo cane si comporta così, forse vuole dirti che qualcosa non va!

Quando si condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, lo si considera un membro della famiglia a tutti gli effetti. L’amore che si fa instaurare tra un cane il suo proprietario, è qualcosa di inspiegabile e speciale. Quando lo vediamo stare male, ci si spezza il cuore e molto spesso ci domandiamo, come fare per capire quando ha qualcosa che non va.

Ci sono diversi segnali, che ci aiutano a capire lo stato di salute del nostro amico a quattro zampe.

Al primo posto c’è il suo comportamento. Ognuno conosce il proprio cane e riesce a capire quando nel suo comportamento c’è qualcosa che non va. Ad esempio se un cane è sempre allegro e socievole e vuole sempre giocare ed inizia a comportarsi in modo pigro, è sempre stanco e dorme spesso, c’è qualcosa che non va!

Poi c’è l’appetito. Ognuno di noi conosce l’alimentazione del proprio animale e la quantità di cibo che richiede ogni giorno. La carenza di appetito e il rifiuto del cibo, sono segni allarmanti di una malattia infettiva metabolica.

Al contrario, un cane sempre calmo e pigro, che si comporta in modo agitato ed euforico, potrebbe avere qualcosa che non va.

Un altro segno preoccupante, è l’alito cattivo, che potrebbe indicare lesioni del cavo orale.

Da tenere sempre sotto controllo e anche il peso. Una perdita di peso troppo improvvisa o anche un aumento, possono nascondere delle malattie che riguardano il metabolismo.

Riguardo l’aspetto, anche il pelo gioca un ruolo fondamentale. Se il cane è stressato e si gratta troppo spesso, potrebbe perdere più pelo e potrebbe anche avere parassiti. Altri segnali di stress:

Poi ci sono i sintomi quelli più visibili, che ognuno ha capace di riconoscere, come la diarrea e il vomito o il sangue.

Il più importante, è il nostro istinto. Ognuno di noi conosce il proprio animale, come se fosse un figlio ed è in grado di capire quando qualcosa non va. Per ogni dubbio contattare il veterinario!