Senzatetto costretto ad abbandonare un gatto continua ad accudirlo Questo povero senzatetto era stato costretto a lasciare il povero gattino, ma lui ha continuato ad accudirlo fino all'ultimo

Oggi vi raccontiamo la storia di un povero senzatetto che si stava prendendo cura di un piccolo gattino rimasto da solo. Gli è stato intimato di smettere di prendersi cura di lui e lasciarlo. Ma l’uomo ha continuato ad accudirlo fino a quando ha potuto.

Questa bellissima storia ci arriva dal Perù, da San Juan de Lurigancho. Il protagonista è Martín, un uomo che non ha una casa. E’ una persona indigente, che vive praticamente per strada.

Sa bene cosa voglia dire non avere un tetto sopra la testa e dover sempre cercare in qualche modo di portare qualcosa sulla tavola. Per questo ogni giorno si prende cura dei gatti che non hanno una famiglia e una casa dove tornare la sera.

Martín passa le sue giornate a vagare per le strade della città peruviana, dimostrando di avere un cuore grande. Lui vive per questi poveri gatti senza casa, come ha deciso di raccontare un utente di Facebook, Jose Enrique Bustamante Lozano, che vive nel suo stesso quartiere. Martín aveva con se un gattino di cui si prendeva cura in attesa di una famiglia vera.

Qualcuno gli suggerì di sbarazzarsi di quel felino, ma lui non voleva che gli capitasse nulla di male. Così lo ha tenuto con se, decidendo di diventare la sua famiglia adottiva temporanea, in attesa di quella per sempre. Gli ha dato cure, cibo e tanto amore, tutte cose che non aveva mai ricevuto dai suoi precedenti proprietari.

Grazie al racconto del vicino su Facebook, diverse persone che vivono nella stessa città hanno chiesto informazioni sull’animale e su come contattare l’uomo responsabile delle sue cure.

Martin. Un muchacho….unico..lo mandaron a botar está gatito y prefirio…regalarlo…esto en tahuantinsuyo. ..por el mercado..muy noble d su parte Gepostet von Jose Enrique Bustamante Lozano am Dienstag, 7. April 2020

L’utente di Facebook ha sottolineato che chi è interessato all’adozione del micino può recarsi al mercato Tahuantinsuyo, dove potranno incontrare Martin per parlare con lui sulla possibilità di dare a questo gattino una casa per sempre.