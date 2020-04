Senzatetto porta il cane sulle spalle per evitare che si bruci le zampe L'immagine di un senzatetto che si carica sulle spalle il cane per evitare che si bruci le zampe sta facendo il giro dei social

Ci sono immagini che valgono più di mille parole. E che ci fanno capire quanto sia importante l’amore, la solidarietà, l’empatia. Un senzatetto si carica sulle spalle un povero cane per evitare che, camminando sull’asfalto caldo, si possa bruciare le zampe.

Questa immagine sta facendo il giro dei social. Mostra un uomo indigente, probabilmente un senzatetto che non ha nemmeno una casa dove rifugiarsi, forse molto anziano, che non ci pensa su due volte e si carica un cucciolo sulla schiena per poterlo salvare dall’asfalto bollente. Erano giorni molto caldi, l’afa rendeva l’aria irrespirabili e chi si trova a vivere per strada si tratta di momenti davvero difficili.

Quest’uomo che non ha una casa e trascorrere la sua vita per le strade della sua città lo sa bene. E ha così tanto amore nel suo cuore da prendersi cura anche di un cucciolo indifeso e randagio, evitandogli di scottarsi con l’asfalto reso incandescente dalle temperature elevate.

Le preguntaron que, ¿por qué lo cargaba?, y él respondió: “porque el pavimento le está quemando sus patitas y no puede caminar” 🐶¿Quién dijo que el amor de verdad tiene q ver con las cosas materiales? Gepostet von Canal Uno Ica Peru am Donnerstag, 16. April 2020

La foto è stata scattata da un residente della zona, che ha deciso di realizzare alcune fotografie che raccontassero la storia di quell’uomo buono a cui la vita aveva voltato le spalle. Così facendo sperava che la sua storia diventasse virale, arrivando anche alle autorità che si sarebbero potute muovere per dare una mano al senzatetto dal cuore d’oro. E l’immagine simbolo di questa piccola campagna di solidarietà parla più di mille parole.

Le preguntaron a este señor que por qué cargaba en su espalda a su perrita y él respondió:

“Porque el pavimento le está quemando sus Patitas y no puede caminar” 😭😭❤️❤️.

Necesitamos más gente así en el mundo 🌏#AmorPorLosAnimales ❤️ pic.twitter.com/kmiR3DZ1ho — 𝕮𝖆𝖒𝖎𝖑𝖆 𝕬𝖑𝖙𝖆𝖒𝖎𝖗𝖆𝖓𝖔 🇳🇮🇻🇪🇨🇺 (@CamilaPlomo) April 17, 2020

Chi ha scattato la foto si è poi avvicinato all’uomo chiedendogli perché lo stesse facendo e il senzatetto gli ha semplicemente risposto che altrimenti il forte calore gli avrebbe bruciato le zampe e lui non si sarebbe perdonato se avesse sofferto.

Il fotografo ha ringraziato l’uomo per un gesto così nobile e altruista. E diffondendo le sue immagini sui social network spera non solo che qualcuno possa aiutarli, ma anche che il suo esempio sia fonte d’ispirazione per tutti. Ha poi cercato di aiutarlo come poteva, portandogli qualcosa da mangiare a lui e le crocchette per il cane.