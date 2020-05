Senzatetto rischia la vita per salvare il cane intrappolato nella fogna Il senzatetto mette a rischio la sua stessa vita pur di salvare quella del suo cane, rimasto intrappolato nelle fogne

Da Cartagena, in Colombia, ci arriva una storia davvero molto commovente, che ha per protagonista un senzatetto che ha messo a rischio la sua stessa vita pur di salvare quella di un cane. Il povero animale, infatti, era caduto e rimasto intrappolato nelle fogne.

Tutta la storia ha inizio quando nelle strade di Cartagena sono state pulite le fogne, ma non sono stati rimessi al loro posto i coperchi di protezione. Le autorità locali avevano assunto una società, la Pacarive, per poter fare opera di pulizia e di manutenzione delle fogne del quartiere de La Speranza. Ma le aperture non erano state chiuse: erano state solo messe delle assi di legno.

Questo senzatetto si trovava per strada quando ha assistito a una scena di fronte alla quale non ha potuto far altro che reagire, mettendo a rischio la sua stessa vita. L’uomo ha visto, infatti, un cane cadere all’interno della fogna semi aperta, perché le assi di legno non la chiudevano del tutto. Come un angelo custode, l’uomo che vive in strada è saltato immediatamente nelle fogne per poter portare in salvo quel povero cagnolino in difficoltà.

L’animale era caduto tra le fessure di quelle assi che non coprivano i buchi che portavano nelle fogne. Quel cane non se n’era accorto mentre camminava per strada ed è finito per caderci dentro, non riuscendo più a venire fuori.

Se non fosse stato per quel senzatetto, probabilmente il cane non sarebbe sopravvissuto e sarebbe morto affogato in quelle fogne. L’uomo non ha pensato che così facendo avrebbe rischiato la vita.

Il senzatetto è un vero e proprio eroe, un angelo custode per quel povero cagnolino. È riuscito a trarlo in salvo e a mettersi al sicuro anche lui.

L’uomo sa cosa vuol dire vivere in strada senza nessuno che si prenda cura di te!