Shey, scartato dalla sua famiglia Shey viene abbandonato perché cieco e malato

Purtroppo tutti i cani nel mondo non sono così fortunati. E se non basta, chiedi a questo barboncino di 14 anni di nome Shey. Fu abbandonato in un centro di adozione da una famiglia che aveva deciso di trasferirsi. Shey soffriva di diversi disturbi ed era mezza cieco. Aveva anche dei denti malandati ed era sordo. Quindi la prospettiva di vita non era buona e aveva poche speranze di trovare una nuova casa per lui.

Un giorno un ragazzo di nome Tristan venne al rifugio per adottare un nuovo cane. Vide Shey e si rese presto conto che non poteva scegliere un cucciolo o un altro cane, perché quella povera creatura era lì che lo implorava con lo sguardo di portarla a casa, al caldo. Fù amore a prima vista e sua madre ovviamente non poteva rifiutare. Tristan voleva davvero adottare questo vecchio cane.

Questo ragazzo ha preferito adottare questo cane con più anni dei cuccioli e quindi dargli tutto l’amore che poteva dargli. Questa non è solo è una dimostrazione di amore meravigliosa, ma è da elogiare la mamma del ragazzino che ha cresciuto un figlio con così tanta sensibilità verso una creatura bisognosa e Shey lo era veramente.

Shey ha capito subito che stava per andare a casa, si è lasciato abbracciare, stringere e accarezzare, in macchina si è serenamente addormentato sulle gambe del suo nuovo amico, ha dormito tutto il viaggio.

Questa volta si dovrebbe dire di prendere esempio, da questo ragazzino, perché è un bambino che ha molto da insegnare agli adulti, un esempio di altruismo e solidarietà.

Grazie al cielo esistono angeli, che salvano o cani anziani es in difficoltà e gli danno una prospettiva di vita di gran lunga migliore rispetto a quella che gli possono offrire gli orribili canili.