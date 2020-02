Si è nascosta su un mucchio di spazzatura, ad aspettare… La gente non si avvicinava, viste le sue condizioni, ma lei era gentile e nessuno lo sapeva...

Un animale randagio ha molte storie da raccontare, solo che non sa parlare e nessuno saprà mai quello che realmente ha passato. Certe volte invece, la storia è ovvia e non c’è bisogno di nessuna spiegazione. La femmina di Pitbull che vedete delle foto, si chiama la Lakita ed è stata trovata su un mucchio di spazzatura, vicino il portico della casa di una donna.

È stata proprio quest’ultima ad avvertire i soccorritori, convinta del fatto che di lì a poco quel cane magro e depresso sarebbe morto.

I volontari si sono precipitati subito sul posto e si sono resi conto che la situazione era ben più grave di quella che avevano immaginato.

Il povero animale era magro, senza forze e il suo odore era nauseante. Alla vista dei ragazzi, Lakita è riuscita ad alzarsi in piedi e a guardarli, come se avesse capito che finalmente aveva finito di aspettare.

lI volontari l’hanno portata immediatamente alla clinica veterinaria, per essere controllata. Lakita aveva bisogno di cure quotidiane e i ragazzi non l’hanno abbandonata nemmeno per un secondo. Dopo poco tempo, grazie all’amore e con frequenti piccoli passi giornalieri, questa cagnolina ha ripreso peso e il suo pelo è ricresciuto. Eccola qui oggi:

Lo scorso Natale, i volontari hanno vestito Lakita con un tutù verde e l’hanno fotografata accanto a dei pacchi di Natale, con lo scopo di trovarle una casa per sempre.

Ed ha funzionato! Oggi Lakita vive in una casa bellissima, con tre piccoli umani che non la fanno mai annoiare. Ha imparato a proteggere i suoi nuovi fratellini e finalmente ha scoperto la parola felicità.

Quando un pitbull randagio come Lakita viene trovato per le strade, viene portato in un rifugio e solitamente, considerato una razza pericolosa, viene soppresso.

La storia di questa cucciola ci insegna che non bisogna mai giudicare un cane dalla razza, tutti meritano una seconda possibilità!