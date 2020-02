Si è spenta Cedro, la volpe del parco di Villa Pamphili Tutti avevano preso a cuore la vicenda, purtroppo Cedro non ce l'ha fatta... 😢💔

In molti sono già a conoscenza della triste vicenda, Cedro faceva parte della famiglia delle volpi di Villa Pamphili, il più grande parco di Roma ed è stata battezzata così, perché il suo corpo è stato rinvenuto nel giardino dei cedrati della Villa. Lo scorso 15 febbraio, la bellissima volpe è stata trovata senza vita all’interno dell’area protetta.

A trovare il suo corpicino, sono stati alcuni passanti, che subito hanno allertato le forze dell’ordine. L’animale è stato soccorso e portato in un apposito centro che si occupa della fauna selvatica, il centro recupero della LIPU. Qui un gruppo di esperti ha fatto il possibile per salvarle la vita e l’ha sottoposta a tutte le cure necessarie, per giorni.

La sua vicenda era entrata nel cuore di centinaia di persone, che hanno sperato e pregato affinché si riprendesse, ma la bellissima volpe è volata sul ponte dell’arcobaleno lo scorso 19 febbraio, lasciando tanta tristezza nel cuore di tutti coloro che si stavano preoccupando per lei.

A dare la notizia è stata proprio l’associazione Villa Pamphili, con un post sui social network:

“Purtroppo Cedro non ce l’ha fatta. Speravamo di non darvi questa notizia, ma nel gioco della vita accade anche questo. Credevamo che le sue condizioni non fossero gravi e abbiamo sperato fino all’ultimo in un miracolo, che purtroppo non è arrivato. La responsabile della LIPU, Francesca Manzia, oggi ci ha informato che Cedro si è spento per sempre. Ciao Cedro, abbiamo condiviso con te solo pochi fugaci attimi, ma ti ricorderemo per sempre”.

Si pensa che la volpe sia stata investita, ma nessuno sa cosa le sia realmente accaduto o quale sia stata la dinamica dell’incidente.

Gli operatori della Villa hanno assicurato che continueranno ad occuparsi degli animali ospiti e a prendersi cura di loro, rivolgendo i propri pensieri, ogni giorno, a Cedro.