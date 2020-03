Si è spenta Marnie, l’anziana cagnolina star di Instagram Tutti la conoscevano per l'impronta lasciata nel mondo. Purtroppo è arrivata la triste notizia che Marnie si è spenta per sempre. Ecco il commovente post della sua umana.

Molti la conoscevano e avevano visto le sue foto sui social network. Marnie e.ra una cagnolina Shih Tzu diventata famosa su Instagram. Purtroppo pochi giorni fa la sua umana, Shirley Braga, ha scritto un triste post, con il quale ha annunciato la morte della cagnolina.

La donna aveva adottato Marnie diversi anni fa, quando aveva 11 anni e adesso si è spenta all’età di 18 anni. Ecco cosa ha scritto Shirley:

“È con molto dolore che condivido la notizia che Marnie è morta senza soffrire e pacificamente in casa mia, lo scorso giovedì pomeriggio, all’età di 18 anni. La sua salute era purtroppo precipitata e non c’erano più speranze di miglioramento. Si vedeva che ne aveva abbastanza. Si è goduta ogni giorno fino alla fine.

Grazie amore per questo viaggio inaspettato. Tutto ciò che adesso sento è la tua perdita, ma sotto tutto questo dolore, c’è tanta gratitudine. Voglio dire grazie all’universo, per avermi affidato un’anima così bella e per avermi dato la migliore amica che si possa avere nella vita e la compagna perfetta.

Sono grata per essere riuscita a dare ad una creatura così, la vita che meritava. Sono grata per essere stata scelta per Marnie. Sono grata a tutti coloro che ci hanno sempre seguito e mostrato amore negli anni.

Marnie nel tempo ha insegnato alle persone cosa voglia dire adottare un cane anziano, ispirandole. Tanti l’hanno ringraziata per i valori che ha dato loro. Tanti hanno adottato cani anziani. Questa è l’eredità più bella che io e lei potessimo sperare di lasciare in questo mondo.

Marnie sarà sepolta in un cimitero a Los Angeles e quando sarà possibile, visto che adesso non si può a causa del Coronavirus, spero che ci sarà un raduno per dirle addio”.