Si è spenta Stella, la cagnolina di Jay Pritchett, di Modern Family Dispiacere tra il cast della famosa serie tv Modern Family : è morta Stella.

È stata molta la tristezza dopo la spiacevole notizia della morte della cagnolina Stella (nella realtà Beatrice). La cucciola faceva parte dal 2012, del cast della famosa serie tv Modern Family. Era la cagnolina di Jay Pritchett e in tutte le puntate della serie, i due sono apparsi sempre inseparabili. Stella (Beatrice) era un bellissima femmina di bulldog, definita dalla Century Fox Television, il cane più famoso della TV.

Uno degli attori del cast, Jessy Taylor Ferguson, ha salutato la cagnolina, pubblicando una foto insieme a lei, sul suo profilo ufficiale Twitter e accompagnandola dalla seguente frase:

“Riposa in pace Beatrice. Ti amiamo tanto”.

Come già riportato in precedenza, Stella è entrata a far parte della Modern Family nel 2012. La serie TV si è chiusa dopo ben 11 stagioni.

Gli attori avevano festeggiato insieme le riprese dell’ultima puntata, dell’ultima stagione, lasciandosi con tanta tristezza, ma con il cuore pieno di bellissimi ricordi.

La serie tv è diventata famosa in tutto il mondo ed è stata una delle più seguite.

Stella si è spenta circa una settimana fa, non molto dopo la fine dell’ultoma stagione. La notizia si è diffusa in tutto il mondo nel giro di pochi giorni, ma non è stato reso noto ancora il motivo della sua morte.

Stella è diventata il cane ufficiale protagonista della serie, nella quarta stagione. Precedentemente era apparsa come sostituta di un altro cane, Brigitte, nella seconda stagione di Modern Family.

La notizia della sua morte è stata riportata da tutte le famose testate giornalistiche locali e poi da quelle di tutto il mondo.

Sono state migliaia le persone che si sono rattristate e che hanno lasciato un saluto sui propri profili o sotto le immagini pubblicate sui social network, di Stella, salutandola un’ultima volta e conservando per sempre il suo ricordo nei propri cuori.

Buon ponte dell’arcobaleno 🌈🐕.