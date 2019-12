Sinbad il pappagallo Sinbad stava dicendo addio sul letto di ospedale alla sua anziana padrona

Perdere i nostri cari è sempre difficile. Non importa se siamo “preparati” o no. La tristezza che proviamo non è limitata solo alle persone. Gli animali possono anche provare tristezza. Sapevi ad esempio che i pappagalli sono uno degli esseri più sentimentali e intelligenti su questo pianeta? Quando perdono qualcuno che amano sentono una tristezza molto profonda.

Di recente il pappagallo Sinbad ha dovuto dire addio alla sua proprietaria, con il quale aveva vissuto per 25 anni.

Proprio come molti animali e i loro proprietari, Sinbad e il suo proprietario avevano un forte legame. Sinbad di solito è un uccello molto “loquace”, ma quando il suo amato proprietario era nel letto senza vita capì immediatamente la gravità della situazione e non disse molto.

Molti vedono questo come una grande empatia che gli uccelli provano per i loro proprietari. Infatti i pappagalli in particolare possono, come molti altri animali, cadere in depressione dopo eventi che li traumatizzano ed infatti esistono anche farmaci antidepressivi per loro. Sinbad è lì, accanto alla sua padrona, per salutarla un’ultima volta. Voleva solo essere al suo fianco per farle sapere quanto lei significasse per lui. Sinbad è seduto sullo stomaco della donna e le fa sapere quanto la ama.

Il legame che condividiamo con i nostri animali domestici è un legame indissolubile che non può sempre essere spiegato a parole. Ecco perché esistono questi video. Questo è uno dei momenti più teneri che abbia mai visto, e chiunque abbia mai avuto un animale domestico può sicuramente identificarsi con questa donna.

Sono meravigliosi angeli scesi dal cielo per aiutarci e proteggerci i nostri cari animali e noi dovremmo fare lo stesso per loro.