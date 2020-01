Sissi la mamma Sissi si trovava sola assieme ai suoi cuccioli sotto un'auto

Questa è la storia di una meravigliosa cagnolina chiamata Sissi e dei suoi cuccioli. Sissi si trovava sola e viveva sotto un’auto dove aveva partorito i suoi cuccioli e li stava allattando. Alcune persone la videro e capirono che non poteva resistere a lungo in questo modo. Con grande sorpresa notarono anche che i cuccioli erano nove e quindi, per quanto latte tiravano alla povera mammina iniziavano a far male le mammelle.

Le persone presenti decisero che si doveva intervenire immediatamente.Una donna li prese tutti, sia i cuccioli che la mamma e li portarono in una clinica per dargli tutte le cure di cui avevano bisogno.

Fortunatamente il veterinario scongiurò qualsiasi problema di salute e li lasciò andare immediatamente. La donna che li aveva portati, era molto povera, in quanto viveva in un paese molto arretrato dell’India quindi aveva con sè poco cibo, il giusto per viverci. Ma nonostante questo non si diede per vinta e decise di tenerli con lei.

I cuccioli li mise in un cestone e la mamma in una coperta accanto ai cuccioli. Giorno dopo giorno i cuccioli crescevano e la mamma stava sempre meglio, recuperò chili e non aveva più problemi alle mammelle che erano state curate.

Stavano tutti molto meglio e tutto ciò grazie al meraviglioso gesto di questa donna che nonostante non avesse nulla si è privata di quel poco che aveva per darlo alla mamma e ai suoi cuccioli, gesto di altruismo che al giorno d’oggi troppo poco si sente e che fortunatamente fa bene a tutta la razza umana.

Oggi vivono tutti insieme serenamente, con poco cibo,in una casa molto piccola ma con tanto, tantissimo amore, in attesa che qualche famiglia si faccia avanti per adottarli.