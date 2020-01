Soccorritori trovano un cucciolo ferito sul materasso di una casa abbandonata Il cuore dei soccorritori va in mille pezzi quando trovano un cucciolo ferito sul materasso di una casa abbandonata

I volontari di Stray Rescue di St. Louis hanno soccorso moltissimi cani in condizioni davvero incredibili. Pensavano di essere ormai pronti a tutto, ma quando sono entrati una casa abbandonata non potevano credere ai loro occhi. I loro cuori erano spezzati quando hanno trovato un cucciolo di cane abbandonato su un vecchio materasso.

Quando i soccorritori sono entrati in questa vecchia casa abbandonata e sono saliti al pieno superiore hanno trovato, tra le cose abbandonate, un pitbull, tutto solo su un vecchio materasso. Donna, uno dei soccorritori, tra i primi a intervenire, si è subito avvicinata al povero cucciolo.

I volontari sono entrati perché sembrava loro di aver intravisto qualcosa che si muoveva attraverso il vetro rotto di una finestra. Il cucciolo era sdraiato sul letto e si stava godendo degli attimi di sole. Dopo qualche minuto l’animale ha deciso di avvicinarsi a loro.

Si vedeva che il cane non stava bene. Camminava male, sembrava provare dolore. Quindi i soccorritori lo portarono via con loro, per potergli assicurare tutte le cure veterinarie necessarie.

Il cucciolo non ha mai lasciato i suoi soccorritori: era stanco, probabilmente era malato da tempo. E adesso voleva ricevere un po’ di affetto. Secondo il veterinario soffriva di un prolasso che aveva messo a dura prova la sua salute. Non gli rimaneva purtroppo molto da vivere, ma almeno adesso c’era chi sarebbe preso cura di lui negli ultimi giorni della sua vita.

Il cucciolo però non sembrava volersi perdere d’animo e trovava ogni occasione per poter ringraziare chi gli aveva regalato un po’ di felicità. In ogni minuto di respiro che gli rimaneva, il cucciolo sapeva di poter avere accanto persone amorevoli che si sarebbero sempre prese cura di lui con amore.

I soccorritori lo hanno amato fino all’ultimo secondo, dandogli tutto quello che si meritava. Lui in cambio ha dimostrato sempre tutta la sua gratitudine per questo ultimo dono.