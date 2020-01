Spencer Spencer aveva subito maltrattamenti e scappando dal posto dove si trovava era stato investito, privo di speranze cercava di sopravvivere

Spencer, un meraviglioso levriero, aveva subito molti maltrattamenti. Era da tempo chiuso in un recinto ed il suo precedente padrone non si curava di lui, non gli importava nulla del povero Spencer. Un giorno il povero cane decise di andare via da quell’inferno e scappare verso un posto migliore. Nel tentativo di scappare Spencer fu’ investito da una macchina e venne portato subito dal veterinario dal proprietario della macchina, il quale fortunatamente decise di prestargli soccorso.

Appena arrivarti dal veterinario la diagnosi fu’ sconvolgente. Il povero Spencer era pieno di ferite, procurate probabilmente dal precedente proprietario e l’incidente gli aveva lesionato la spina dorsale. Proprio dal veterinario venne ricostruita tutta la scena in quanto la persona che aveva investito Spencer abitava lì vicino e aveva già molti sospetti sui maltrattamenti subiti da Spencer.

Il veterinario intervenne subito tramite operazione chirurgica e sistemò alla grande Spencer. La lesione della colonna vertebrale era ormai inevitabile ma comunque con l’operazione poteva riuscire camminare in maniera quasi normale. Dopo un po’ di tempo Spencer stava meglio, era tornato a stare in forma, sembrava un cane nuovo.

Il cane nonostante la lesione alla colonna, inizialmente gli venne fatta fare fisioterapia per fargli allenare le zampe posteriori a livello muscolare e farlo tornare a camminare. Dopo tanti sforzi da parte dei dei medici e tanta fisioterapia il povero Spencer stava tornando a camminare normalmente anche se aveva le zampe posteriori un po’ più abbassate.

Passati tre mesi il cane stava davvero bene, giocava e correva come tutti gli altri.

Venne portato al rifugio dai volontari che lo avevano trovato ed ora attende una nuova famiglia che lo riempia di amore e che si prenda cura di lui.