Stai attento a come reagisce il tuo cane Stai attento a come reagisce il tuo cane ed evita le persone che ha lui non piacciono. Uno studio ci svela importanti informazioni sul nostro amico a 4 zampe

Molte sono le cose che ancora oggi non conosciamo e non sappiamo con certezza. Ma se c’è una cosa certa e che sappiamo da molto tempo, è che i cani sono i migliori amici dell’uomo. Un cane farebbe di tutto per il suo padrone, e mai si ritorce contro l’amore che gli è stato offerta.

Molte persone sostengono che il mondo sarebbe un mondo migliore se tutti noi ci comportassimo con il prossimo, proprio come il nostro cane fa con noi.

Tante e preziose le loro qualità: ci aiutano in molti ambiti della nostra quotidianità, e non sempre ciò che fanno va dato per scontato.

Ultimamente vista la pandemia in atto, sono impiegati nel contrasto alla diffusione del covid-19 all’interno di alcuni aeroporti in Inghliterra. Essi infatti sono in grado di fiutare la presenza di una persona positiva al coronavirus.

Già da tempo ci aiutano col loro fiuto a riconoscere alcune malattie come il diabete, l’Alzheimer, ed anche alcuni tumori. Ultimamente ci è stata data la prova che non solo hanno un istinto infallibile, ma ci proteggono anche dai malintenzionati.

Akiko Takaoka e il suo team dell’Università di Kyoto ha condotto alcuni esperimenti su 34 cani. Gli scienziati hanno indicato ai cani un contenitore per tre volte, ma solo al primo tentativo c’era del cibo; nella seconda fase hanno indicato loro gli stessi contenitori ma questa volta senza il cibo al loro interno.

Al terzo tentativo, l’ordine dell’istruttore che indicava loro le ciotole è stato ignorato. Questa è stata la reazione di tutti e 34 i cani in questione.

Non hanno ritenuto che l’istruttore fosse una fonte affidabile di informazioni, e per questo hanno ignorato il suo ordine rispetto ai contenitori.

Sono in grado di capire come gli esseri umani si relazionano tra loro, ed osservano con cura chi vi si avvicina. Dunque la prossima volta presta attenzione alla reazione che il tuo cane avrà quando incontrerai qualcuno, forse sta cercando di dirti qualcosa.