Starla ha salvato la vita della sua piccola amica umana Starla ha salvato la vita della sua piccola amica umana, da due malviventi armati

Starla è una dolce cagnolina di soli due anni, che lo scorso tre marzo è stata definita da tutti un eroe, per essere riuscita a salvare la sua piccola amica umana. Era un giorno come un altro per la piccola, che era stata lasciata da sola in casa da sua zia, Dion Ewing.

Accadeva spesso, poiché la donna doveva uscire per fare delle commissioni e per non lasciare la cucciola sola, la bimba le fa compagnia e rimane a giocare con lei.

Erano circa le quindici, quando all’improvviso, la piccola ha sentito dei strani rumori fuori la porta. Non erano come le altre volte e per questo ha avuto molta paura.

Starla, per cercare di proteggere la bambina, si è messa davanti la porta e non aveva intenzione di andare via, infatti quando i due ladri sono riusciti ad entrare, lei ha iniziato ad abbaiare.

Uno dei due malviventi, però, aveva in mano una pistola e per la paura, ha sparato a alla cagnolina, poiché credeva che stesse per attaccarli.

Questo intervento coraggioso di Starla, ha permesso alla piccola di far perdere tempo ai due ladri e di riuscire dal garage ed andare a chiedere aiuto. I vicini, appena hanno capito che stava accadendo qualcosa di brutto, sono subito intervenuti ed i due malviventi, sono fuggiti via.

Subito dopo, a casa è tornata Dion, che ha portato d’urgenza la cagnolina dal veterinario. Ha subito un delicato intervento, ma nonostante tutto è riuscita a sopravvivere ed a superare quella brutta esperienza. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Ora infatti, è a casa e sta guarendo definitivamente. La sua amica umana, dice di essere molto orgoglioso di lei, poiché si è dimostrata forte e coraggiosa, nel difendere la sua casa e la bambina.

I nostri amati amici a quattro zampe, molte volte preferiscono mettere in pericolo la loro vita, per salvare quella dei loro amici umani. Condividete questa storia incredibile!

