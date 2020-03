Stati Uniti: 2 cani vittime di maltrattamenti trovano una nuova vita Negli Stati Uniti due poveri cani vittime di maltrattamenti trovano finalmente una casa e una famiglia, cominciando una nuova vita

Questa è la storia di Kimber e Rocky, due cani vittime di maltrattamenti che, dopo anni e anni di abusi, finalmente hanno trovato una nuova vita. Poi per fortuna qualcuno è arrivato a salvare queste due povere creature bisognose di ogni aiuto possibile e immaginabile.

E’ stato Pablo Steklenski, il fondatore di Flying Fur Animal Rescue, a organizzare il trasferimento dei cani dalla Carolina del Nord al New Jersey: qui Rescue Dogs Rock di NewYork ha trovato loro una nuova casa.

I cani sono stati trasportati su un aereo: quando i cani sono arrivati sulla pista si sono dovuti fermare più volte prima di poter raggiungere l’aereo.

Kimber era lenta e insicura a causa delle ferite e dei maltrattamenti subiti. Inoltre si stava ancora riprendendo da una brutta ferita da arma da fuoco alla testa. Steklenski è rimasto toccato dalla sofferenza dei cani e ha lasciato che fossero loro a determinare il ritmo di avvicinamento all’aereo.

Una volta saliti, poi, Kimber si è appoggiata all’indietro fra i sedili, come per chiedere compagnia. Così l’uomo le ha cercato una coperta e l’ha sistemata su un sedile reclinabile accanto a lui, in modo che potesse essere più comoda.

Kimber si è così sdraiata e a volte guardava fuori dal finestrino le nuvole e il sole, proprio mentre Pablo ascoltava una canzone che parlava del sole che brilla.

Rocky, invece, si è acciambellato e ha dormito profondamente come forse non faceva da molto tempo, sapendo che non sarebbe mai stato maltrattato di nuovo.

L’arrivo è stato più facile: la tranquillità, il riposo, le cure e la vista del cielo hanno ritemprato i due cani e il loro passo era decisamente più sicuro.

Da adesso in poi per Kimber e Rocky inizia una nuova vita grazie all’aiuto e alla collaborazione di molte persone che hanno dedicato il loro tempo e i loro sforzi in modo tale che questi due cani possano finalmente ricevere l’amore che meritano.