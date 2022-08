Mattia era disperato. E lo è stato per molti anni. Prima lo studente vicentino perde il gatto a Parigi, dove si trova per i suoi studi. Poi, quando ormai tutti gli dicevano che non avrebbe più potuto riabbracciare la dolce micina, ecco che Mattia ritrova la sua adorata Cleopatra. Erano trascorsi 5 anni dall’ultima volta che si erano visti.

Fonte foto da Pixabay

Mattia aveva adottato Cleopatra dopo che la micina aveva a lungo vissuto in strada. L’aveva portata a casa con sé, nell’appartamento di Parigi dove viveva mentre studiava nella capitale francese. Poi, un giorno, l’esemplare femmina di gatto tigrato è semplicemente sparito nel nulla.

Mattia ha iniziato a cercarla dappertutto, ma il felino aveva fatto perdere le sue tracce. Dopo anni di ricerca e di speranza, come era sparita nel nulla, dal nulla Cleopatra è riapparsa nella vita di Mattia. E i due hanno ricominciato a vivere insieme come se nulla fosse successo.

Mattia Farronato ha voluto raccontare la sua storia al Giornale di Vicenza. 5 anni fa il ragazzo vicentino studiava a Parigi per un dottorato di ricerca. Viveva con la sua gattina, sparita all’improvviso tra le stradine della capitale francese.

La gattina randagia era abituata ad andare in giro da sola e soprattutto la sera chiedeva di uscire. Un giorno durante un temporale estivo, però, non ha più fatto ritorno. Mattia l’ha cercata a lungo. Poi, finito il dottorato, è tornato in Italia, a vivere a Mestre, pensando sempre alla sua Cleopatra.

Fonte foto da Pixabay

Studente vicentino perde il gatto a Parigi: ritorna a Mestre e lo ritrova 5 anni dopo

Un giorno Mattia riceva la chiamata di un volontario della fondazione “Brigitte Bardot”: Cleopatra aveva un microchip intestato a lui, ma c’era un cellulare vecchio segnato. Così il volontario lo ha cercato sui social, riuscendo a far riunire Mattia a Cleopatra.

Il ragazzo ha preso una aereo e ha raggiunto la gatta, che lo ha subito riconosciuto. Aveva trovato rifugio in un appartamento vicino.