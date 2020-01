Talon il cane testardo Talon il cane testardo. Non vuole salire in auto dal porta bagagli.

Jennifer Susan Hird è una ragazza, che ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Proprio per questo cinque anni fa ha deciso di adottare il piccolo Talon. Aveva pochi mesi e lei sin da subito ha instaurato un legame speciale con lui. Infatti dice che è il cane più viziato che abbia mai avuto.

Questo dolce cagnolino ha sempre avuto delle pretese e la sua mamma umana, nonostante questo, lo lascia vincere molto spesso, poiché sa che è molto testardo.

Pochi giorni fa, la ragazza ha pubblicato sul web un clip davvero divertente con protagonista il piccolo Talon. E’ diventata virale in poche ore e tutti ne sono rimasti a bocca aperta.

La ragazza dopo aver portato entrambi i suoi cuccioli al parco ed aver giocato con loro per molto tempo, si prepara per tornare a casa.

Per questo motivo, apre il porta bagagli della sua auto e chiede ad entrambi i cani di salire. Il fratellino a quattro zampe sale immediatamente, senza fare storie, ma Talon non ha la minima intenzione di salire da quello sportello.

La mamma umana prova anche a spingerlo, ma il cane non ne vuole proprio sapere. E’ testardo e non vuole lasciar vincere Jennifer. Lui non può salire in auto dal portabagagli.

La giovane capisce subito le sue intenzioni ed infatti, quando apre lo sportello dei sedili posteriori, Talon sale immediatamente. Lui vuole stare vicino alla sua amica umana per tutto il tempo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Jennifer conosce molto bene il suo amato cane e per questo sa che quando non ha intenzione di fare una cosa, è testardo come un muro. Non cambia mai idea.

Talon è un cucciolo molto simpatico e vedere la sua clip ci ha fatto davvero sorridere. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

