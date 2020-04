Telecamera riprende il momento in cui un cane provoca un incendio in casa Una telecamera di sorveglianza interna ha ripreso il momento esatto in cui un cane ha provocato un incendio nella sua casa

Ci sono cuccioli di cane che, quando vengono lasciati a casa da soli, sono in grado di combinare guai che di solito ci fanno sorridere. E ci sono altre volte in cui invece siamo costretti a piangere. Questo cane, ad esempio, ha provocato un incendio a casa sua.

Il cucciolo di 9 mesi si trovava da solo nella stanza, insieme ad un altro cane. Questa famiglia vive in New Mexico: i proprietari si erano assentati per un minuto, ma non erano molto distanti. I due cani erano rimasti all’interno della stanza, tutti da soli. Ma mentre uno dei due cani se n’è stato buono buono, il cucciolo di 9 mesi l’ha combinata davvero grossa.

A riprendere tutta la scena una telecamera di sicurezza installata all’interno dell’abitazione. Il povero cane non ne ha colpe, dal momento che si è trattato di un semplice incidente, che però poteva costare caro agli occupanti di quella abitazione.

Nella stanza dove erano rimasti i due cani, infatti, c’era l’asse da stiro con tanto di ferro da stiro acceso. Forse i proprietari avrebbero dovuto prevedere che lasciando dentro i due cani qualcosa sarebbe potuto andare storto: e infatti il più piccolo ha colpito l’asse da stiro, facendo cadere il ferro da stiro che ha scatenato nella stanza l’incendio.

Nel giro di pochi secondi la stanza ha iniziato a bruciare e si è completamente riempita di fumo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’incidente: ne i cani che si trovavano proprio nella stanza da dove tutto ha avuto origine ne le persone che vivono insieme a loro. Se ne sono accorti giusto in tempo e si sono messi tutti in salvo.

L’incendio, però, ha causato ingenti danni alla casa e a diversi oggetti che sono stati irrecuperabili. Di sicuro la prossima volta non lasceranno un ferro da stiro acceso in una camera dove i due cani rimangono da soli.