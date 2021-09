Veterinario viene "beccato" grazie alle telecamere di sicurezza: il video, dopo la pubblicazione su Facebook, si diffonde in tutto il mondo

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il gesto di un veterinario e il video è stato poi pubblicato su Facebook. In pochi giorni si è diffuso in tutto il mondo, perché non capita tutti i giorni di vedere immagini del genere.

La donna non ha pensato al fatto di essere ripresa e mai avrebbe immaginato che le sue foto avrebbero impazzato i social network. Il circuito interno della clinica serve per monitorare i cani e i gatti ricoverati.

Yasmin Fahrat è un medico veterinario che lavora presso Vetvida, una clinica veterinaria con sede a São Gonçalo. Durante uno dei suoi turni, la donna è stata “beccata” in compagnia del cane Bombom. Il cucciolo era sofferente e spaventato, così lei ha ben pensato di sedersi al suo fianco e di leggergli una storia per cercare di confortarlo e tranquillizzarlo.

La disponibilità, l’amore, il tempo e la pazienza della veterinaria hanno fatto sì che il cagnolone riuscisse ad addormentarsi serenamente.

I colleghi di Yasmin, dopo aver visto il video delle telecamere di sorveglianza, hanno deciso di pubblicarlo sui social network. Oltre a mostrare il meraviglioso gesto della loro collega, hanno voluto sottolineare l’importanza del loro lavoro. Spesso è mestiere non facile, ma in anni di esperienza hanno capito che non esiste nulla di più importante dello stabilire un legame affettivo con i pazienti.

Il video dell’amorevole veterinario

Una volta pubblicata la clip sul web, potete soltanto immaginare la reazione sbalordita e allo stesso tempo commossa di migliaia di utenti. Il video ha ottenuto un incredibile numero di visualizzazioni e di condivisioni, tanto che in pochi giorni ha raggiunto ogni parte del mondo!

Yasmin ha ricevuto tantissimi messaggi di ringraziamenti da parte di persone che hanno voluto complimentarsi con lei, per il suo gesto amorevole. Un gesto che per quel cane bisognoso ha avuto un’importanza fondamentale!

