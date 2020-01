Testamento di un cane per il suo umano Cosa scriverebbe un cane nel testamento per l'uomo o per la donna o per la famiglia con cui ha condiviso la vita terrena?

Secondo voi cosa scriverebbe un cane in un testamento lasciato ai suoi amici umani che si lascia indietro quando è giunto per lui il momento di raggiungere il ponte dell’Arcobaleno? Cosa potrebbe decidere di lasciare all’uomo, alla donna, al bambino, alla bambina o alla famiglia con cui ha deciso di condividere la vita fino alla fine? 1. I miei beni materiali sono pochi, lascio tutto a te.

2. Un colletto rosicchiato su una delle punte, un disordinato lettino per cuccioli e un contenitore d’acqua con un bordo spezzato. 3. Ti lascio metà di una palla di gomma, una bambola rotta che troverai sotto il frigorifero, un topo di gomma dietro la cucina e un sacco di ossa sepolte nel vaso di rose e sotto il pavimento della mia casetta.

4. Oltre a ciò, ti lascio i miei ricordi, che sono molti. 5. Ti lascio il ricordo di due grandi piccoli occhi marroni, una coda piccola e appuntita, una piccola foglia bagnata e una doccia dietro la porta.

6. Lascio una macchia sul tappeto della stanza, vicino alla finestra, ricordo di quando in inverno mi appropriavo di quel posto come se fosse mio e prendevo un po’ di sole.

7. Ti lascio un tappeto tutto rotto davanti alla sua sedia preferita. L’ho masticato tutto quando avevo 5 mesi, ricordi?

8. Ti lascio il rumore che ho fatto quando camminavo nel bosco tra le foglie d’autunno.

9. Ti lascio anche il ricordo di quando uscivamo al mattino e passeggiavamo lungo la riva del fiume e mi hai dato dei biscotti alla vaniglia. 10. La mia devozione, la mia simpatia, il mio sostegno quando le cose non andavano bene, il mio abbaiare quando hai alzato la voce e la mia frustrazione perché hai combattuto con me. 11. Ti lascio il mio esempio di amore, pazienza, comprensione. 12. La tua vita è stata più facile, perché ero al tuo fianco.