Ancora guai per il calciatore del Milano Theo Hernandez: il pitbull a febbraio scorso aveva aggredito e ucciso un piccolo cagnolino di razza Pinscher che la proprietaria aveva tentato di difendere senza riuscirci. Questa volta, invece, il cane del giocatore ha fatto cadere un passante mentre si trovava in strada.

A febbraio il cane di Theo Hernandez era fuggito dalla villa dove il difensore francese vive. Dopo aver aggredito un Pinscher, che era in braccio alla sua padrone, gli aveva procurato ferite tali da portarlo presto alla morte. Oggi il cane ha combinato un altro guaio.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il cane del difensore che veste la maglia rossonera del Milan avrebbe fatto cadere un uomo residente a Guanzate, in provincia di Como. Theo Hernandez vive qui insieme alla compagna, la modella e influencer italiana Zoe Cristofoli, e al figlio Theo Jr., nato il 7 aprile 2022.

L’uomo ha denunciato l’aggressione del cane di razza pitbull, mentre stava passeggiando insieme ai suoi tre cani. Durante l’aggressione ha perso l’equilibrio, cadendo a terra in modo violento. I medici gli hanno anche dato una prognosi di 30 giorni per contusioni e fratture.

L’incidente avrebbe avuto luogo lo scorso 27 marzo, ma solo in questi giorni la vittima ha deciso di sporgere la denuncia e la querela, per chiedere i danni al calciatore del Milan Theo Hernandez, reo di non aver tenuto sotto controllo il suo cane.

Non si conoscono le ragioni per cui l’aggredito abbia atteso così tanto per denunciare il fatto alle autorità competenti.