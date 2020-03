Thor il cane abbandonato ottiene la sua rivincita Thor, un bellissimo cagnolone rimasto solo e abbandonato viene salvato

Thor, un bellissimo cagnolone si trovava solo, agonizzante e senza molte speranze di vita. Era adagiato su una panchina in un città in India e lottava per sopravvivere. Dopo alcuni giorni fu’ notato da alcuni passanti che immediatamente intervennero per cercare di salvarlo e farlo stare meglio. Venne avvisata anche un associazione di volontariato che una volta intervenuta ha subito constato una situazione molto grave.

Purtroppo il cane era pieno di batteri e parassiti e a forza di grattarsi si era fatto delle ferite che successivamente si erano infettate e purtroppo quella condizione poteva portare alla morte il povero cane. I ragazzi dell’associazione portarono immediatamente il cane dal veterinario il quale disinfetto’ subito le ferite e lo lavo’ per bene anche per levare tutti i batteri ed i parassiti.

Il veterinario gli diede anche molto cibo in quanto il cane era fortemente denutrito ed aveva bisogno di qualcosa di proteico per recuperare le forze.

Passato un po’ di tempo incredibilmente il cane tornò a stare meglio, le ferite stavano guarendo ed il pelo era ricresciuto. Il povero cane riprese i chili persi e dopo un po’ di tempo passato in clinica fù portato dai volontari nel rifugio con loro.

Ora attende solo una splendida adozione, nel frattempo i volontari lo hanno chiamato Thor e si prendono cura di lui. É stato salvato da questi meravigliosi angeli custodi e grazie a loro la vita di Thor continuerà in maniera serena e spensierata ma soprattutto con molto amore in più. I cani non vanno abbandonati ma soprattutto non vanno lasciati soli, loro vivono per noi ci stanno accanto sempre e non ci tradirebbero mai e quest amore che loro provano per noi dovrebbe essere ricambiato da parte nostra sempre perché se lo meritano.

Grazie al cielo in questo caso Thor ha trovato davanti a sé persone altruiste e buone di cuore che gli hanno salvato la vita.