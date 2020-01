Naturalmente, il bellissimo pelo di Thor lo ha aiutato a diventare famoso su Internet. Il suo account Instagram ora ha 200.000 fan che lo seguono in questo momento. Thor è molto simile a una tigre: è il re dominante nella casa e vuole essere trattato come tale. Ma non dimentichiamo che è amorevole e tenero per la maggior parte del tempo.

Con le sue strisce di tigre e leopardi, questo gatto del Bengala è una delle creature più belle viste su Internet in questi giorni. Può sembrare esotico, misterioso e come un animale selvatico nelle foto, ma Thor ha anche il suo lato sciocco. “Adora inseguire le mosche!” Disse Rani. “Questo è utile per noi perché non abbiamo bisogno di un pigliamosche in casa.”