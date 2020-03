Tiffy e Sophie le due meravigliose cagnoline Tiffy e Sophie le due cagnoline che vivevano l'una per l'altra

Tiffy e Sophie sono due bellissime cagnoline, vivevano l’una per l’altra ed erano sempre insieme, piccole ed impaurite si trovavano fuori un ospedale e vennero notate proprio dai pazienti che erano ricoverati li in ospedale. Ovviamente i pazienti non erano in grado di prenderle e portarle in salvo e quindi immediatamente chiamarono l’associazione “hope for paws”.

I membri dell’associazione si precipitarono per salvare le povere cagnoline. Appena arrivati le due cagnoline per paura fuggirono e si nascondevano sotto le varie macchine e diventava davvero difficile per i volontari prenderle. Erano davvero terrorizzate e sembrava non ci fosse alcun modo di prenderle.



Dopo un po’ di tempo riuscirono a prenderle, si fecero accarezzare e coccolare si misero con la pancia verso il cielo per farsi coccolare per bene. Vennero successivamente portate dal veterinario, e vide che una delle due aveva una zampette rotta che andava subito operata.



Il veterinario operò subito la cagnolina e fortunatamente l’operazione andò bene, la cagnolina dopo un po’ di tempo tornò a stare davvero in forma tornando a giocare con la sua amica, compagna di sventure. La zampetta fortunatamente stava guarendo e tutto stava tornando alla normalità.



Ora tutte e due sono al rifugio con i volontari e fortunatamente stanno tutte e due bene, vengono coccolate tutto il giorno dai volontari ed hanno tutto l’amore e le attenzioni di cui hanno bisogno. Grazie al cielo i volontari sono arrivati giusti in tempo per salvarle e soprattutto per operare la zampetta della cagnolina. Vederle insieme oggi, unite, spensierate e felici ha fatto davvero piacere ai volontari i quali hanno fatto di tutto per loro.

Tutto finisce bene per le povere cucciole accomunate da un’iniziale sventura ma adesso avvolte da un amore immenso ed incondizionato.