Tiger il meticcio Tiger, un cane padronale aveva subito dei maltrattamenti ed era stato anche verniciato di verde

Tiger è un bellissimo cane padronale. Ogni giorno gira tra le vie dei locali e ogni persona che lo riconosce gli da qualcosa da mangiare. Tutti amano Tiger e viene trattato benissimo da tutto il quartiere è come se fosse la mascotte. Ma la vita serena e spensierata di Tiger viene turbata da qualcosa.

Incredibilmente Tiger subisce dei maltrattamenti e viene verniciato di verde da parte di alcune persone orribili che non avevano nulla di meglio da fare che maltrattare un povero animale. Fortunatamente il povero Tiger non ha subito danni fisici ma la vernice sul suo pelo era molto fastidiosa e doveva essere tolta in quanto è tossica e poteva portare Tiger ad avere molti problemi.

A quel punto venne notato da una delle persone che gli davano ogni giorno da mangiare e si rese conto del problema del povero cagnolone. Senza pensarci un attimo portò il cane con lui lo rasò e gli fece un bel bagno. Notò che aveva subito dei maltrattamenti ma fortunatamente nulla di grave e nulla che non potesse guarire con un po’ di riposo.

Alla fine la cosa più incredibile non è stato solo il salvataggio del cane ma il fatto che Tiger era stato adottato proprio dalla persona che lo aveva salvato, il quale si prese cura di lui ogni giorno.

Divennero inseparabili, l’uomo non si riuscì più a distaccare da Tiger infatti, dal momento in cui lo aveva salvato erano sempre insieme.

Tutto finisce per il povero cagnolone che fortunatamente sta bene ed ha un nuovo amorevole e meraviglioso padrone e finalmente un tetto sulla sua testolina. Quando un cane viene salvato il cuore dei volontari scoppia di gioia, tutto quello che loro vogliono è una foto del cagnolino felice e amato, nulla di più, ricordatelo quando adottate un bisognoso, per farlo arrivare a voi qualcuno lo deve aver accudito prima.