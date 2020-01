Tiggy Tiggy era stato trovato sul ciglio della strada ed era talmente magro che si iniziavano a vedere le ossa

Non è comprensibile il motivo per cui le persone vogliono maltrattare gli animali. Sono come i bambini, le creature più innocenti sulla terra, ma riceviamo ancora notizie di animali torturati e uccisi. In questo caso la polizia britannica ha trovato un cane sul ciglio della strada, l’animale è stato trovato in pessime condizioni, era magro fino alle ossa. L’animale era stato così trascurato dal suo proprietario ed era stato gettato in strada.

La polizia ha battezzato l’amico a quattro zampe Tiggy e ha portato il cane incredibilmente magro e trascurato alla stazione di polizia.I funzionari, successivamente lo portarono in un rifugio per animali locale, che ora si prende cura di lui in modo che Tiggy possa ottenere nuova vitalità.

La polizia ha scritto sulla propria pagina Facebook:“Chiediamo il vostro aiuto e chiediamo al pubblico di segnalare immediatamente se qualcuno ha qualche informazione, qualunque cosa, riguardo al cane che abbiamo trovato.”

“Questo è Tiggy. Tiggy stava per morire quando i nostri ufficiali per il benessere degli animali lo hanno raccolto dopo aver ricevuto una chiamata dalla popolazione locale. Tiggy è stato trascurato e ha perso quasi tutta la sua pelliccia. Non c’è chip “.

Ora la polizia e l’organizzazione per il benessere degli animali stanno cercando di trovare una nuova casa per Tiggy. Come riporta il Mirror , i funzionari sono in pieno svolgimento per trovare i responsabili di questa posizione crudele. Grazie al cielo è finita nelle bene per Tiggy che nonostante le iniziali sventure ora sta bene, ha recuperato ciccia e ha fatto amicizia con gli altri cani del rifugio,

questo grazie ai volontari che ogni giorno si prendono cura di lui dandogli tutte le attenzioni possibili e grazie ai poliziotti che con un gesto di altruismo estremo hanno salvato una vita.