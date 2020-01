Timmy il cucciolo lasciato solo Timmy, il cucciolo abbandonato in un campo senza speranze di vita

Timmy era stato lasciato solo in un campo, probabilmente dal suo precedente padrone. Solo e senza cibo lottava per la sua sopravvivenza senza che nessuno lo aiutasse. Passavano i giorni ma Timmy era sempre lì da solo, tra l’indifferenza generale. Dopo un po’ fortunatamente venne notato da qualcuno.

Si trattava di un ragazzo, il quale incredibilmente faceva parte di un’associazione di volontariato della zona e appena si è accorto della situazione in cui versava Timmy si è immediatamente prodigato per salvarlo.

Appena si è avvicinato il cucciolo si è subito lasciato accarezzare dal volontario, il quale con grande sorpresa scoprì che il cucciolo era pieno di parassiti che purtroppo gli avevano causato delle ferite sulla pelle e aveva anche un’infezione nella bocca con la quale purtroppo aveva difficoltà a mangiare.

Lo portò immediatamente in una clinica veterinaria dove venne accolto da un magnifico che capì subito cosa c’era da fare. Il ragazzo non disponeva di molti soldi e c’erano parecchie cure che il cucciolo doveva fare e le doveva fare immediatamente. Il veterinario con un meraviglioso gesto d’amore decise di non fare pagare nulla al ragazzo e sottopose il cucciolo a tutte le cure necessarie.

Dopo un po’ al cucciolo gli venne dato del cibo che mangiò voracemente in quanto era fortemente denutrito e sembrava stesse tornando in forma. Grazie al cuore grande del volontario e del veterinario il cucciolo è salvo e senza alcun tipo di problema.

Grazie al cielo ci sono persone che amano alla follia gli animali e farebbero qualsiasi cosa per loro sopratutto se li vedono in difficoltà, i volontari in particolare dedicano la propria vita a questo e dovrebbero essere aiutati molto di più.