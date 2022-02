I tiragraffi per gatti sono un accessorio che non può mancare per poter distrarre un po’ i mici quando sono in casa e salvare divani e altri arredi di casa dalle loro unghie. Non dobbiamo dimenticare che i gatti hanno bisogno di rifarsi le unghie e se non hanno nulla a disposizione è logico che se la prendono con ciò che capita a tiro.

I tiragraffi possono diventare un’ottima idea regalo da fare a micio: ci sono modelli più semplici e altri più articolati, anche di design, per poter arredare con un accessorio per gli animali domestici che vivono con noi e condividono vita e spazi domestici.

Su Amazon lo store dedicato ai pets è davvero ricco di tante cose che possono tornarci utili per aiutare gli animali domestici a vivere meglio. Cibo, ciotole, guinzagli, vestiti per cani e per gatti, ma anche tiragraffi per questi ultimi.

Ecco una selezione di tiragraffi per gatti tra cui scegliere per fare felice ogni giorno il nostro amato felino. E salvare divani, poltrone, tappeti, tende…

Croci, Tiragraffi per gatti Green Leaves, con gioco integrato, Misure: 30X30X42 centimetri

Lo store di Croci su Amazon propone il simpatico tiragraffi Green Leaves, disponibile anche con stampa optical in bianco e in nero e nella versione Color Leaves. Il modello è composto da una base morbida e da un palo rivestito in sisal, sul quale il gatto può comodamente rifarsi le unghie mentre si stiracchia e fa stretching. La base è molto ampia e le sue dimensioni rendono stabile l’accessorio per gatti.

È dotato anche di un gioco con pallina per stimolare la curiosità del micio e renderlo attivo quando è in casa e magari è da solo e si annoia. Sulla base c’è una stampa di design per renderlo adatto a ogni stanza.

lionto, Tiragraffi per gatto a forma di albero con gioco, Altezza 85 centimetri, Color grigio chiaro

Lo store lionto su Amazon invece propone il suo tiragraffi per gatti per giocare e riposarsi, nei colori grigio chiaro (come nella foto qui sopra), beige, grigio scuro, marrone. Le dimensioni sono le seguenti: piastra di fondo 50 x 30 cm, altezza 85 centimetri, pali con sisal diametro di 8 centimetri, cuccia a forma di grotta 30 centimetri di diametro.

Il tessuto è davvero molto morbido, ma al tempo stesso è anche estremamente resistenti ai graffi di micio. Un albero perfetto per giocare, rifarsi le unghie e come rifugio, oltre che per prendersi cura degli artigli del felino.

Croci Wavy, Tiragraffi per gatti, graffiatoio in cartone ondulato con erba, Dimensioni 50 centimetri

Di nuovo lo store Croci su Amazon, per un tiragraffi per gatti più essenziale, con erba gatta, per chi ha poco spazio in casa e non vuole rinunciare a questo importante gioco per i gatti. Il tiragraffi è in cartone ondulato, duraturo nel tempo e resistente. I mici si divertono e la forma a onda è perfetta per fissare e tirare gli artigli, per stiracchiarsi, per giocare, ma anche per fare un pisolino nel caso dovesse stancarsi mentre è in attività.

Wavy Scaper ondulato dispone anche di erba gatta profumata, per poter invogliare il micio a rifarsi le unghie ed essere stimolato a usare il gioco. Inoltre lo fa anche rilassare. Le dimensioni sono ridotte, solo 50 centimetri.

Wufeng, tiragraffi per gatti con Cactus con corda in sisal, Giocattoli educativi per gatti, Adatto a tutti i gatti

Ecco il Cat Climbing Frame, il tiragraffi per gatti con cactus firmato Wufeng e venduto su Amazon. Un tiragraffi di altissima qualità, per invogliare i mici ad arrampicarsi, giocare, divertirsi e rifarsi le unghie. Il tubo è realizzato in PVC certificato ed è circondato da corda in sisal naturale intrecciata, una corda naturale sicura per i mici che stimola la loro voglia di avventura. Il design è molto interessante, grazie alla forma a cactus: inoltre il materiale è atossico e sicuro per tutta la famiglia e per tutti gli animali domestici.

Un albero per gatti per arrampicarsi, rifarsi le unghie, allenarsi, esercitarsi, saltare e giocare, così da proteggere mobili e tende. Si installa facilmente e in poco tempo, per garantire in casa un parco giochi per il nostro amato felino.

RuneSol, Tiragraffi da soffitto alto 240-288 centimetri, Albero per gatti beige con 3 piattaforme grandi

Bellissimo l’albero per gatti firmato RuneSol in vendita su Amazon, un albero per gatti color beige con tre piattaforme per saltare e divertirsi (disponibile anche nella variante con amaca). L’altezza del tiragraffi è personalizzabile in base all’altezza del soffitto, da 240 centimetri a 288 centimetri. La molla è facile da regolare e dispone di attacco per il soffitto, così da essere sicuro per il micio che può trascorrere ore a giocare, per allenare il corpo e stimolare la mente.

Grazie alla struttura di arrampicata verticale, si può risparmiare spazio in casa ed è pensato appositamente per i mici: dispone di corda in sisal naturale atossica e inodore per permettere all’animale di rifarsi le unghie, salvando mobili e divani. Il rivestimento è in morbido peluche e si abbina ad ogni tipo di design domestico, così da adattarsi all’ambiente circostante con semplicità. L’albero tiragraffi per gatti dispone anche di due giochi appesi, una palla morbida e un topolino legato. Le piattaforme hanno le seguenti misure: 45 x 25 cm.

Navaris, Tappeto tiragraffi per gatti e per cani in sisal, 130×45 centimetri, Protezione per il divano e per mobili

Infine, se il felino si ostina a farsi le unghie sul divano di casa, ecco da Navaris il tappetino tiragraffi da sistemare comodamente su divani, poltrone o altri mobili delicati. Il tappetino è realizzato in sisal e micio può rifarsi le unghie in tutta libertà, per farle crescere più forti e sane. Una metà del tappeto protettivo, che misura 60X45 centimetri, è in fibra tessile di sisal, agave sisalana, mentre l’altra è in lino. La struttura è molto resistente, anche ai mici più irruenti. Disponibile in grigio, si adatta ad ogni tipo di arredamento.

Il gioco è anche educativo, così da imparare che le unghie si fanno solo lì.

I tiragraffi per gatti sono una bella invenzione: i divani di casa ringraziano!