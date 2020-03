Toby il cucciolo Toby era stato abbandonato in una scatola con su' scritto:"per favore aiutatemi"

Toby, un meraviglioso cucciolo è stato abbandonato all’interno di una scatola dal suo precedente orribile padrone. Probabilmente è stato un cucciolo appena partorito e non voluto ed era stato messo lì, all’interno di una scatola chiusa da un mattone messo nella parte superiore come per sigillarla ,solo e senza né cibo né acqua. La scatola si trovava su un marciapiede di una strada in India tra l’indifferenza generale.

Nessuno si accorgeva della scatola, sembrava solo una vecchia scatola da buttare. Dopo un po’ un passante notò che sulla scatola c’era una scritta, la scritta diceva:”per favore aiutatemi”. I signori che si sono accorti della scatola la aprirono e rimasero increduli nel vedere cosa c’era al suo interno.

C’era proprio un meraviglioso cucciolo bianco! tutti rimasero stupiti dell’accaduto ed immediatamente chiamarono un’associazione di volontari per farsi dare una mano. Una ragazza dell’associazione decise di prendere il povero cucciolo e prendersi cura di lui. Immediatamente lo lavò e gli diede del latte.

Era veramente molto piccolo e senza la mamma non sarebbe sopravvissuto a lungo ma fortunatamente per lui la vita gli avrebbe riservato un altro destino. Grazie al cielo era stato salvato e pian piano stava crescendo, la sua nuova mamma si prendeva cura di lui e gli dava tutte le attenzioni di cui aveva bisogno.

Grazie alle amorevoli cure della sua nuova mamma il cucciolo stava sempre meglio e recuperò tutte le energie.

La giovane donna decise di adottarlo e tenerlo con lei ed oggi sono inseparabili, fortunatamente grazie a delle persone meravigliose questo cucciolo si è salvato spero che episodi di abbandono non accadano più e che l’amore che dobbiamo dare verso i nostri amici pelosi sia sempre tanto ed incondizionato.