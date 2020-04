Toledo: uomo si traveste da cane per uscire dalla quarantena CORONAVIRUS: Toledo, uomo si traveste da cane per uscire dalla quarantena e andare per strada

L’immagine si sta diffondendo sui social network, lasciando dietro di sé reazioni differenti. C’è chi sorride, chi si diverte e chi invece si arrabbia. In questo periodo di quarantena, dovuta dall’emergenza sanitaria per combattere il Coronavirus, sono diversi i video e le foto che si stanno diffondendo sui profili social, solidali, divertenti e anche fuori luogo.

Toledo, barrio del Polígono. Hay paseando un perro un poco raro… pic.twitter.com/9sSeDbcwwE — EL TALAVERANO (@Talaverano78) March 22, 2020

Queste immagini vengono dalla Spagna, dove un uomo di Toledo, per rispettare il decreto, in modo ironico, ha deciso di uscire travestito da cane.

Si è vestito di colore chiaro, con una parrucca sulla testa. Chiunque si è ritrovato a guardare la scena, gli ha scattato foto, che sono state poi pubblicate sui social network e nel giro di pochissime ore, hanno fatto il giro del mondo.

Forse la sua intenzione era quella di divertire la gente del posto, quella di essere originale, ma la bravata invece non è stata accolta come sperava. C’è chi non riesce ad essere ironico e non riesce a divertirsi in un momento di così grande dolore. Le azioni di questo uomo sono state definite irresponsabili e fuori luogo. Qualcuno ha perfino girato le immagini alla polizia, pretendendo che la giustizia faccesse il suo dovere. Non è noto se l’uomo sia stato denunciato dalle autorità.

Forse è normale, che la prima reazione davanti a questa scena, sia una grande risata, ma poi ci si rende conto che l’irresponsabilità non ha alcun limite, soprattutto in un momento come questo.

Di immagini che girano sui social, ce ne sono molte, a partire da persone che escono con animali diversi da cani e gatti, persone che escono con cani e gatti finti. Una persona è stata denunciata perché per andare a gettare l’immondizia, si è travestita da t-rex.

Qualcun altro è stato denunciato, perché fermato con un guinzaglio vuoto e sempre armato di ironia, ha affermato di avere un cane invisibile oppure che il suo cane era appena scappato. Altri ancora hanno finto che un cane randagio fosse il proprio cane, pur di giustificare l’uscita non permessa.

Purtroppo la situazione in cui il mondo si trova in questo 2020, è una situazione seria e di vitale importanza.