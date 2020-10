Lola la cagnolina rapita tre anni fa ha fatto finalmente ritorno dalla sua famiglia. A casa hanno ricevuto la notizia che aspettavano da tantissimo tempo. La piccola maltese bianca era stata ritrovata, sana e salva e felicissima di poter riabbracciare i suoi migliori amici umani dopo una lunga separazione.

Questa storia ci arriva da Vicenza. Per quasi tre lunghissimi anni la famiglia di Lola ha cercato dappertutto la sua cagnolina. Poi la bella notizia.

Era l’8 dicembre el 2017. La famiglia di Lola era entrata un attimo in un’area commerciale che si trova ad Altavilla Vicentina. La cagnolina era rimasta per pochissimo tempo da sola in macchina. Ma qui qualcuno l’aveva portata via.

Da allora si sono perse le tracce della povera maltesina bianca. La famiglia vicentina ha iniziato a cercarla dappertutto, in città, nella provincia e anche fuori provincia. Ha appeso volantino, diffuso la notizia del rapimento, creato anche una community su Facebook. E si è rivolta persino a tv e giornali, offrendo una lauta ricompensa a chi l’avrebbe aiutata a ritrovare Lola.

Ma di Lola non si è saputo più niente per quasi tre anni. Anche se i suoi migliori amici umani hanno sempre sperato nel loro cuore di poterla prima o poi riabbracciare. E per fortuna così è stato.

Lola la cagnolina rapita torna a vivere con la sua famiglia, dopo una lunga separazione

Nei giorni scorsi, infatti, la cagnolina è stata trovata tutta sola nelle strade del milanese. Grazie al microchip, le forze dell’ordine hanno potuto risalire ai proprietari di Lola.

L’Usl ha subitio chiamato la famiglia informandola che potevano andare nel canile lombardo dove era ospitata per riportarla a casa. E subito sono corsi da lei.

