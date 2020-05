Trasmettono il matrimonio in diretta con damigelle speciali Damigelle speciali, per un matrimonio speciale celebrato senza invitati in diretta streaming

Non possono celebrare il matrimonio alla presenza di amici e parenti, ma non rinunciano a sposarsi. E trasmettono le nozze in diretta streaming con tutti gli invitati collegati a distanza. Per l’occasione scelgono delle damigelle davvero speciali.

Autumn e Christinam Miller dovevano sposarsi. Ma a causa dell’emergenza che stiamo vivendo avrebbero dovuto annullare le nozze: non potevano esserci invitati al loro matrimonio, come fare per coronare il sogno d’amore? I due ragazzi di 28 anni non si sono arresi e hanno deciso di non annullare il matrimonio. La cerimonia si è svolta nel cortile della loro casa a Cincinnati, nell’Ohio. In diretta streaming con tutti gli invitati collegati.

Accanto agli sposi non c’erano fisicamente amici e parenti, ma non avrebbero rinunciato per nessuna ragione al mondo al loro grande giorno d’amore. Il cognato di Autumn ha officiato le nozze, mentre tutti gli invitati hanno potuto comunque emozionarsi con gli sposi seguendo la cerimonia in diretta, collegati da casa dai loro computer o dai loro smartphone.

Accanto agli sposi, oltre a chi officiava il rito civile, c’erano i loro animali domestici, che sono stati testimoni di nozze e damigelle nel giorno più importante della loro vita. I loro cani, Sasha e Oreo, sono stati i protagonisti insieme agli sposi per realizzare i sogni di questi ultimi, che potevano essere spazzati via dall’emergenza che stiamo tutti vivendo.

Testimoni e damigelle non potevano essere presenti, ma c’erano Sasha e Oreo a farne le veci, indossando splendidi abiti e accompagnando la sposa fino all’altare per pronunciare il fatidico sì.

La coppia aveva programmato il matrimonio per il 20 aprile, prezioso anniversario per loro, ma hanno dovuto rinunciare alla festa che sognavano. Le cose comunque sono andate alla grande e l’amore ha trionfato. Con parenti e amici a distanza in collegamento su Facebook Live a celebrare la loro unione.