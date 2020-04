Trova il gatto nascosto nella foto Questo è uno di quei test che mettono alla prova la nostra attenzione e la nostra vista: trova il gatto, se ci riesci, nascosto in questa foto

La nostra vita di tutti i giorni è piena di sfide e, spesso, siamo talmente stanchi e impegnati che ci sfuggono tante cose belle. La nostra mente, spesso, è assente. Per riuscire a rimanere concentrati, dobbiamo metterla spesso a lavorare con test come quello che ti proponiamo adesso. Trova il gatto nascosto in questa foto… non è facile e pochissime persone ci riescono.

Prima di iniziare dobbiamo fare una premessa. Si tratta di un test che mette alla prova la nostra vista ma anche la nostra capacità di concentraci, escludendo quello che non ci interessa. La sfida sembra facile. In questa foto devi trovare un gatto.

Ma non è affatto semplice. Questo perché i tuoi occhi saranno ingannati dalle linee dei palazzi e scoprire il gatto nascosto non sarà facile. Guada bene. Lo vedi?

Se lo hai visto subito, complimenti! Hai un occhio da falco. Solo il 3% della popolazione riesce a trovare il gatto in meno di un minuto. Ma non devi scoraggiarti. Anche mettendo più di un minuto, hai comunque un occhio allenato a trovare i piccoli dettagli.

Viviamo sempre di corsa e non troviamo mai il tempo di fermarci e concentrarci su qualcosa che ci piace o che ci fa star bene. Per riuscire a trovare il gatto devi rimanere concentrato. Un aiutino? Si trova nella parte alta della foto…

Ancora nulla? prova a guardare in alto a destra…

Questo test potrebbe darci una mano. Se non riesci ancora a trovare il gatto, ti diamo un’altra mano. Guarda la foto qui sotto… il gatto si trova nella zona cerchiata di rosso.

Lo vedi? Ancora no? Ti diamo un altro aiuto:

Ecco la foto ingrandita, qui si vede meglio.

Adesso che hai scoperto dove si trova il gatto, non togliere il piacere della sfida agli altri. Condividi il test e chiedi anche agli altri di provare a trovare il gatto.