Trova la cagnolina agonizzante e promette di salvarla Cagnolina agonizzante e in fin di vita: uomo la trova, la porta in ospedale e le promette di salvarle la vita

Questa è la triste storia di una cagnolina, di nome Balloon, che è stata trovata agonizzante dal dolore da un uomo che l’ha portata immediatamente in ospedale. E mentre era al suo fianco le ha fatto una promessa solenne: le ha promesso di salvarla.

Balloon nella sua sfortuna è stata fortunata, perché sulla sua strada ha incrociato un uomo di buon cuore che non si è voltato dall’altra parte, ma è subito intervenuto per poterla trarre in salvo. L’uomo aveva visto questo cucciolo in mezzo alla strada, lo ha raccolto e portato in un rifugio.

La povera cagnolina stava davvero molto male. Piangeva di continuo dal dolore. Era appena nata, eppure stava già soffrendo così tanto. La povera Balloon era coperta di zecche e pulci e aveva bisogno di cure urgenti. L’uomo ha subito chiamato il rifugio e i soccorritori sono prontamente intervenuti. Non avevano mai visto un caso del genere di infestazione da pulci.

Le telecamere di sicurezza posizionate nella zona dove è stata trovata Balloon hanno ripreso una donna intenta ad abbandonare in mezzo alla strada la cagnolina. Come si può essere così crudeli?

Per fortuna quell’uomo passava di lì e ha chiamato i soccorsi, che subito l’hanno portata dal medico veterinario. Il personale sanitario ha curato la piccola per l’anemia e la malnutrizione. Per la prima volta nella sua vita qualcuno si prendeva cura di lei.

Dopo le cure mediche la trasformazione di Balloon è semplicemente impressionante: grazie al trattamento è guarita rapidamente da tutti i suoi problemi, che sono finalmente svaniti nel nulla.

Ed è anche stata in grado di trovare una famiglia che oggi le dà tutto l’amore di cui ha sempre avuto bisogno, ma che all’inizio della sua vita le è stato negato. Speriamo che trovino presto la persona che di fatto l’ha condannata a morte certa!