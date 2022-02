Trova l’intruso tra i leoni disegnati: hai solo 10 secondi

Ecco un altro bel quiz da proporre agli amici, una sfida da fare tra colleghi o con il partner per vedere chi ci arriva per primo, mettendoci meno tempo possibile. Qual è la challenge in questione che ti presentiamo oggi? Eccola svelata: trova l’intruso tra i leoni disegnati nell’immagine che ti mettiamo più sotto. Non hai tutto il tempo del mondo, hai solo 10 secondi infatti.

Il test visivo di oggi sfida tutti quanti a trovare un intruso in questa immagine. Si nasconde molto bene, quindi non sarà facile.

Ovviamente c’è anche un tempo massimo per poter trovare l’intruso. Non vale stare lì per tanto tempo. Hai solo 10 secondi per individuarlo: ne sarai capace?

Questo nuovo test che sta spopolando in rete mette alla prova le tue capacità visive e la tua concentrazione.

Niente distrazioni mentre guardi l’immagine qui sotto, perché altrimenti non riuscirai mai a risolvere il mistero in soli 10 secondi.

Il tempo messo a disposizione è poco. Prova a sfidare anche i tuoi amici e i tuoi colleghi per vedere chi fa prima.

Concentrati, guarda bene l’immagine e cerca di trovare l’intruso. Perché c’è ed è ben nascosto tra i re della foresta. Anche se non sappiamo cos’è. O dove sia.

Lo sappiamo, non è facile, ma è proprio questo il bello di queste sfide.

Il segreto è concentrarsi bene, non distrarsi, fare attenzione ai più piccoli dettagli, anche quelli che sembrano insignificanti.

E poi sfida i tuoi amici.

Trova l’intruso tra i leoni disegnati, la soluzione

Ci siamo, ti abbiamo dato un po’ di tempo per guardare la foto e trovare l’intruso e non farsi confondere da tutti quei leoni uno vicino all’altro.

Un test visivo che non è facilissimo.

Ma comunque che vale la pena di fare, ma che devi risolvere in soli 10 secondi.

Se vuoi adesso possiamo darti una mano: non pensare al tempo, ce la puoi fare solo se ti concentri. E pensare alla clessidra che sta per terminare non ti aiuta.

Dai, un altro aiutino. Tra tanti leoni devi trovare…

… devi trovare…

… devi trovare…

… una scimmia!

Adesso sì che è facile. Ed ecco la soluzione svelata.

L’avevi trovata la scimmietta? E quanto ci hai messo?