Trovato in queste condizioni, il piccolo pennuto dopo è irriconoscibile. La sua trasformazione

Un nuovo e adorabile paziente è stato ricoverato all’ospedale per animali Massey Wildbase in Nuova Zelanda. Un tipo di gufo, una bella civetta, aveva una lieve infezione della pelle e aveva bisogno di cure. Il gufo ha bisogno di un bagno e le foto scattate dal veterinario hanno ben presto fatto il giro del web. Perché l’animale è semplicemente adorabile.

Fonte Pixabay

I veterinari che lavorano all’ospedale per animali Massey Wildbase in Nuova Zelanda hanno accolto questo piccolo gufetto. Per trattare una lieve infezione alla pelle che gli causava irritazione, aveva bisogno di farsi un bagno.

Niente di preoccupante, starai pensando. Forse non sai che, purtroppo, i gufi non amano rimanere tutti bagnati: lo detestano sotto la doccia, figuriamoci all’interno di uno studio veterinario. Ma forse questa volta sarebbe stato diverso.

Secondo Pauline Nijman, supervisore di Wildbase, i gufi odiano l’acqua. Quando hanno iniziato a fare il bagno all’animale non avrebbero mai pensato che l’avrebbe presa come una dolce coccola. Di sicuro avrebbe odiato il trattamento.

Le foto scattate durante il trattamento dimostrano che il gufo non si ribella, ma non ha nemmeno un’espressione di godimento. Insomma, ha capito che erano lì per lui e doveva farlo per stare bene. I gufi non amano bagnarsi perché gran parte del loro aspetto maestoso deriva proprio dal gonfiore del piumaggio. Essere fradici li rende leggermente diversi.

Gufo ha bisogno di un bagno: le foto più belle che vedrai oggi

Certo che aveva un aspetto poco convinto: era come un bambino piccolo bisognoso di tutto, ma incerto sul suo aspetto tutto bagnato.

Una volta che la lanugine è bagnata, sembrano spaventosamente patetici.

Il gufo è stato lavato con clorexidina per affrontare l’infezione e quindi risciacquato. Non era il ritratto della felicità, anche se i veterinari lo hanno coccolato con massaggi, con un asciugamano e con un asciugatore ad aria per potergli ridare l’aspetto maestoso.